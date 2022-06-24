У здания администрации освобождённого Горского водрузили флаги ЛНР и России
Военнослужащие сил Луганской Народной Республики водрузили флаги ЛНР, России и знамя батальона территориальной обороны "Призрак" у здания администрации освобождённого Горского. Об этом сообщает агентство "ЛуганскИнформЦентр".
В Горском водрузили флаги ЛНР и России. Видео © "ЛуганскИнформЦентр"
Как уточил заместитель командира 14-го батальона Народной милиции ЛНР Александр Бебешко, сначала от украинских военных был освобождён населённый пункт Орехово, а позднее батальон собственными силами освободил Горское.
"Эти вээсушники удрали ночью очень быстро, побросали всё, разрушили, разграбили весь город. Где-то 40% разрушений в городе, шахту полностью разбомбили", — сказал местный житель Владимир Комаров.
В ЛНР считают, что территория всей республики может быть освобождена уже в ближайшее время. На данный момент неподконтрольными остаются только Северодонецк (по некоторым данным, Киев отдал приказ украинским войскам покинуть город) и Лисичанск. По оценкам МВД ЛНР, на блокировку подразделений ВСУ, засевших в этих городах, потребуется не более недели.