У здания администрации освобождённого Горского водрузили флаги ЛНР и России

Военнослужащие сил Луганской Народной Республики водрузили флаги ЛНР, России и знамя батальона территориальной обороны "Призрак" у здания администрации освобождённого Горского. Об этом сообщает агентство "ЛуганскИнформЦентр".

В Горском водрузили флаги ЛНР и России. Видео © "ЛуганскИнформЦентр"

Как уточил заместитель командира 14-го батальона Народной милиции ЛНР Александр Бебешко, сначала от украинских военных был освобождён населённый пункт Орехово, а позднее батальон собственными силами освободил Горское.