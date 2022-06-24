Кадыров сообщил об освобождении Горского в ЛНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении ещё одного населённого пункта в ЛНР — на этот раз Горского. При этом ранее сегодня политик уже сообщал об успехах в Золотом.

"Друзья, и ещё одна важная новость!.. Пока мы делились с вами радостной новостью, дорогой брат Замид Чалаев сообщает об освобождении населённого пункта Горское", — написал он в телеграм-канале.