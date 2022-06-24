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Опубликовано 24 июня 2022, 12:05

Кадыров сообщил об освобождении Горского в ЛНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении ещё одного населённого пункта в ЛНР — на этот раз Горского. При этом ранее сегодня политик уже сообщал об успехах в Золотом.

"Друзья, и ещё одна важная новость!.. Пока мы делились с вами радостной новостью, дорогой брат Замид Чалаев сообщает об освобождении населённого пункта Горское", написал он в телеграм-канале.

По словам Кадырова, боевые действия в ЛНР протекают молниеносно, обстановка меняется буквально за считаные часы. Глава Чечни добавил, что выкуривать украинских военных и националистов помогает "грамотная работа с использованием беспилотников". Этот же метод использовался при освобождении Золотого.

НМ ЛНР: Группировка ВСУ под Горским и Золотым "перестала существовать как подразделение"
НМ ЛНР: Группировка ВСУ под Горским и Золотым "перестала существовать как подразделение"

В ЛНР считают, что территория всей республики может быть освобождена уже в ближайшее время. На данный момент неподконтрольными остаются только Северодонецк (по некоторым данным, Киев отдал приказ украинским войскам покинуть город) и Лисичанск. По оценкам МВД ЛНР, на блокировку подразделений ВСУ, засевших в этих городах, потребуется не более недели.

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ТАСС/Александр Река

Александра Вишнякова
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