Кадыров сообщил об освобождении Горского в ЛНР
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении ещё одного населённого пункта в ЛНР — на этот раз Горского. При этом ранее сегодня политик уже сообщал об успехах в Золотом.
"Друзья, и ещё одна важная новость!.. Пока мы делились с вами радостной новостью, дорогой брат Замид Чалаев сообщает об освобождении населённого пункта Горское", — написал он в телеграм-канале.
По словам Кадырова, боевые действия в ЛНР протекают молниеносно, обстановка меняется буквально за считаные часы. Глава Чечни добавил, что выкуривать украинских военных и националистов помогает "грамотная работа с использованием беспилотников". Этот же метод использовался при освобождении Золотого.
В ЛНР считают, что территория всей республики может быть освобождена уже в ближайшее время. На данный момент неподконтрольными остаются только Северодонецк (по некоторым данным, Киев отдал приказ украинским войскам покинуть город) и Лисичанск. По оценкам МВД ЛНР, на блокировку подразделений ВСУ, засевших в этих городах, потребуется не более недели.
ТАСС/Александр Река