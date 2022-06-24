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Регион
Опубликовано 24 июня 2022, 06:28
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Киев приказал военным освободить Северодонецк в ЛНР

Глава Луганской ОВА Гайдай заявил о приказе ВСУ покинуть Северодонецк

Киев отдал приказ украинским войскам покинуть Северодонецк и отходить от города. Об этом заявил глава подконтрольной украинской стороне Луганской областной администрации Сергей Гайдай.

"Сейчас та ситуация, что находиться на разбитых позициях не имеет смысла, потому что с каждым днём пропорционально количество погибших на неукреплённых территориях может расти", — сказал он в эфире телеканала "Дом".

По словам Гайдая, вооружённые силы и получили приказ отходить на новые позиции и оттуда продолжать боевые действия. Он также добавил, что инфраструктура Северодонецка полностью разбита.

Бойцы ВСУ десятками сдаются в плен в районе Северодонецка и Лисичанска
Бойцы ВСУ десятками сдаются в плен в районе Северодонецка и Лисичанска

А ранее в ЛНР назвали сроки блокировки ВСУ в Северодонецке и Лисичанске. По словам помощника главы МВД ЛНР Виталия Киселёва, это займёт не более недели.

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ТАСС / Александр Река

Артур Лапсаков
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