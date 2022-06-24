Киев приказал военным освободить Северодонецк в ЛНР

Киев отдал приказ украинским войскам покинуть Северодонецк и отходить от города. Об этом заявил глава подконтрольной украинской стороне Луганской областной администрации Сергей Гайдай.

"Сейчас та ситуация, что находиться на разбитых позициях не имеет смысла, потому что с каждым днём пропорционально количество погибших на неукреплённых территориях может расти", — сказал он в эфире телеканала "Дом".

По словам Гайдая, вооружённые силы и получили приказ отходить на новые позиции и оттуда продолжать боевые действия. Он также добавил, что инфраструктура Северодонецка полностью разбита.