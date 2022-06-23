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Регион
Опубликовано 23 июня 2022, 15:55
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Бойцы ВСУ десятками сдаются в плен в районе Северодонецка и Лисичанска

Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) десятками сдаются в плен подразделениям Народной милиции ЛНР и российским военным в районе Северодонецка и Лисичанска. Об этом сообщил официальный представитель НМ республики Иван Филипоненко.

"Всё дальше и дальше оттесняют передовые подразделения ВСУ, сдаются в плен десятками украинские солдаты", — ответил офицер в эфире телеканала "Россия-1" в ответ на вопрос об обстановке в районе Северодонецка и Лисичанска.

По подсчётам Народной милиции, в окружении находятся по меньшей мере 1,5–2 тысячи украинских военных. Сейчас о каких-то единых и целостных воинских формированиях, которые стоят на линии фронта, говорить неуместно, отметил Филипоненко. Он уточнил, что они представляют из себя "сборную солянку, которая пытается как-то координироваться и держать оборону, но на целом ряде направлений безуспешно".

Войска ВСУ южнее Лисичанска в плачевном состоянии после бегства офицеров
Войска ВСУ южнее Лисичанска в плачевном состоянии после бегства офицеров

Ранее в ЛНР назвали сроки блокировки ВСУ в Северодонецке и Лисичанске. По словам помощника главы МВД ЛНР Виталия Киселёва, для выполнения этой задачи потребуется около трёх-четырёх дней.

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ТАСС / Станислав Красильников

Андрей Бражников
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