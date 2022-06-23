Система ПВО сбила неопознанные объекты в небе над Херсоном
В небе над Херсоном сработали не менее четырёх ракет российских сил противовоздушной обороны (ПВО). Об этом передаёт ТАСС.
По данным агентства, в воздушном пространстве над городом видны следы от ракет систем ПВО. Кроме того, жители сообщают, что там раздаются мощные взрывы. Официального подтверждения о сбитых объектах пока нет.
Ранее Лайф писал, что российские средства ПВО сбили украинские самолёты Су-25 в Николаевской области и МиГ-29 под Днепропетровском. Кроме того, за сутки было сбито 16 украинских беспилотников близ таких населённых пунктов, как Большие Проходы, Беляевка, Бражковка, Весёлое и т.д.
ТАСС / Гавриил Григоров