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Опубликовано 23 июня 2022, 15:27

Система ПВО сбила неопознанные объекты в небе над Херсоном

В небе над Херсоном сработали не менее четырёх ракет российских сил противовоздушной обороны (ПВО). Об этом передаёт ТАСС.

По данным агентства, в воздушном пространстве над городом видны следы от ракет систем ПВО. Кроме того, жители сообщают, что там раздаются мощные взрывы. Официального подтверждения о сбитых объектах пока нет.

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Ранее Лайф писал, что российские средства ПВО сбили украинские самолёты Су-25 в Николаевской области и МиГ-29 под Днепропетровском. Кроме того, за сутки было сбито 16 украинских беспилотников близ таких населённых пунктов, как Большие Проходы, Беляевка, Бражковка, Весёлое и т.д.

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ТАСС / Гавриил Григоров

Николь Вербер
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