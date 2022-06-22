Российские средства ПВО за сутки лишили ВСУ двух самолётов и 16 беспилотников

Российские средства ПВО сбили украинские самолёты Су-25 в Николаевской области и МиГ-29 под Днепропетровском. Об этом заявил на брифинге в среду официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Кроме того, российской стороной за сутки было сбито 16 украинских беспилотников близ таких населённых пунктов, как Большие Проходы, Беляевка, Бражковка, Весёлое, Долгенькое, Малая Камышеваха, Новодмитровское, Червоное, Сулиговка, Ясиноватая, и в районе острова Змеиный.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 211 самолётов, 132 вертолёта, 1308 беспилотных летательных аппаратов, 349 зенитных ракетных комплексов, 3733 танка и других боевых бронированных машин, 594 боевые машины реактивных систем залпового огня, 2081 орудие полевой артиллерии и миномётов, а также 3801 единица специальной военной автомобильной техники", — сообщил генерал-лейтенант Конашенков.