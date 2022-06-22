Почему Россия на самом деле использовала истребители Су-57 на Украине Оглавление Карта боевых действий на Украине Су-57 на Украине: видео Почему С-300 не помогли Украине Призрак Киева Истребители пятого поколения успели не только выполнить ряд боевых задач, но и наделали немало шума в информационном пространстве, попутно превратившись в нестерпимую головную боль для ПВО Украины. 81699 81699 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Карта боевых действий на Украине

В конце июня вице-премьер Правительства России Юрий Борисов подробно рассказал о том, как именно истребители пятого поколения Су-57 применялись на Украине. По его словам, отзывы о машинах после боевых вылетов исключительно хорошие.

Неоднократно задействовали: и одиночные вылеты, и несколько самолётов в координации, в информационном взаимодействии применяли авиационные средства поражения. Очень эффективно Юрий Борисов Вице-премьер Правительства РФ

Если внимательно посмотреть на карту боевых действий на Украине, то можно обнаружить, что ни одно крупное наступление Российской армии не обходится без применения авиации. Пока в кадр военной хроники попадает только штурмовая авиация: истребители Су-25 на бреющем полёте атакуют позиции украинской армии и после того, как весь боекомплект улетает в цель, самолёты круто разворачиваются и уходят на аэродром для пополнения запасов.

Карта спецоперации на Украине Смотреть

Другая сторона "Операции Z" — работа оперативно-тактической авиации, которую не всегда освещают ввиду секретности. И боевое применение Су-57 как раз из такой. Однако именно эти машины фактически парализовали все объекты ПВО в центральной части Украины и не дают украинским ракетчикам разворачивать "Буки" и С-300, угрожая им огнём с воздуха. Кроме этого, полёты Су-57 над Украиной стали причиной частичного паралича остатков украинских ВВС в центральной, северной и восточной частях страны.

Су-57 на Украине: видео

О применении Су-57 на Украине стало известно в конце мая, однако на самом деле оно могло состояться гораздо раньше. Для того чтобы понять замысел военных, нужно вернуться в 24–26 февраля и сделать несколько важных выводов. Первый из них касается приоритетности целей: очевидно, что система ПВО Украины была главной целью ВС РФ в первые дни "Операции Z". Значительная часть ПВО страны была подавлена не только с моря и с суши, но и с воздуха. Любопытно, что одним из первых из строя вышел "южный фланг" украинской ПВО. Об усилении этой части зоны противовоздушной обороны своих "партнёров по НАТО" украинские власти просили незадолго до начала "Операции Z". В начале февраля 2022 года посол Украины в Великобритании Пристайко сообщил о просьбе Киева поставить современные системы ПВО, способные "защитить наиболее оголённые участки границы".

Видео © Минобороны РФ

Однако современных систем ПВО на Украине не появилось ни до, ни после начала специальной военной операции. Проблема заключалась ещё и в том, что страна унаследовала от СССР значительное количество ЗРК средней и большой дальности, непригодных к боевой службе в изменившихся условиях. В 2010 году на Украине находилось значительное количество комплексов С-125, С-75, С-200А/В/Д, а также С-300ПТ/ПС в разной степени износа, однако почти все они были технически списаны ещё в 2007 году. Наиболее современными в составе войск ПВО Украины были ЗРС С-300В. Значительная доля этих систем была уничтожена первым заходом российской авиации, а другая часть не смогла вступить в бой из-за поломок и отсутствия обслуживания. Особенно тяжело пришлось треугольнику ПВО Украины в зоне Николаев – Херсон – Мелитополь. По некоторым данным, с 24 по 27 февраля значительное количество РЛС С-200 и С-300 в этом районе были отключены, а контроль за воздушным пространством осуществляли старые советские РЛС ПРВ-17 "Линейка", изначально разработанные как один из элементов системы обнаружения баллистических ракет.

Почему С-300 не помогли Украине

После того как подавляющее количество известных позиций ПВО было уничтожено крылатыми ракетами морского и наземного базирования, настал черёд оперативно-тактической авиации. По некоторым данным, именно в промежутке между 24 и 26 февраля ВКС впервые задействовали тактическое смешанное авиакрыло — четыре истребителя Су-57, прикрытие которых осуществляли две пары Су-35С. При этом из семи дивизионов С-300, оставшихся на Украине в исправном состоянии, лишь три находились на боевом дежурстве. По некоторым данным, в течение четырёх суток они были уничтожены российской авиацией в Житомире, под Киевом и в районе Кривого Рога. Судьба оставшихся на Украине С-300 неизвестна.

После того как авиация нанесла удары, от южной до Центральной Украины образовалась зона, которая в донесениях украинских военных обозначается как "коридор отсутствующего контроля". Двигаясь по этому коридору, российская авиация получила те же боевые возможности, что и военно-морской флот. Но если "Калибры" из Чёрного моря можно запускать хоть от причальной стенки, то крылатые ракеты воздушного базирования имеют дальность в 300–320 километров и требуют от лётчиков особых навыков пилотирования, а от машин — уникальных характеристик. Применение Су-57 на Украине позволило ВКС решать несколько боевых задач за один заход: на первом отрезке полёта самолёт применял крылатые ракеты Х-58 с наведением по излучению украинских радаров, а затем удар наносился ракетами Х-59МК2. Это позволило проложить дорогу для использования других типов самолётов, в том числе фронтовых бомбардировщиков Су-34, которые продолжили боевую работу и расширили зону безопасного коридора для авиации на несколько десятков километров.

Су-34 с ракетами Х-29 где-то над Чёрным морем Фото © Телеграм-канал Fighterbomber

По некоторым данным, Су-57 могли применяться для добивания целей особой важности — аэродромов базирования 7-й, 204-й, 40-й и 299-й бригад тактической авиации ВВС Украины. Точная полётная карта Су-57 и вооружённого эскорта из Су-35, понятное дело, не раскрывается, но с учётом возможностей машин проделать такое опытным лётчикам вполне по силам.

Призрак Киева

После того как значительная часть аэродромов военной авиации Украины в восточной и южной части страны была уничтожена, уцелевшие истребители МиГ-29 и Су-27 начали спешно перебрасывать поближе к столице. К тому моменту Российская армия успешно пускала ВСУ пыль в глаза: была создана полная видимость того, что на Киев не сегодня завтра обязательно бросят все силы. Этот манёвр обнажил тылы украинской армии и позволил задействовать все силы для прорыва как на юг — от Донецка в сторону Мариуполя, так и на север — в сторону Северодонецка и Харькова.

Работа системы объективного контроля самолёта Су-34. Видео © телеграм-канал "Военный осведомитель"

Как только до командования ВСУ дошло, что никакого штурма Киева в ближайшее время не будет, остатки ПВО и истребителей стали экстренно перераспределять на оставленные позиции. Однако спокойной боевой работы не вышло: каждый вылет Су-57 и Су-35 на боевое задание сопровождался расстрелом украинской авиации с безопасного расстояния. Собственно, этим и объясняется большое количество сбитых украинских самолётов за три месяца СВО.

Опытные офицеры и лётчики-испытатели отмечают, что бой между украинскими Су-27 и российскими Су-35 и Су-57 при всей схожести машин (всё-таки создавали их в одном конструкторском бюро) выглядит как расстрел хулигана с ножом из автомата. Бывший пилот истребителя ВМС США F/A-18 Super Hornet Эллис Хантер отметил, что у истребителей Украины нет никаких шансов перед российскими машинами.

Су-35 по своим возможностям опережает Су-27 на несколько порядков. Это критически важно для таких воздушных дуэлей, как на Украине. У Киева нет современных машин и нет к ним современных ракет, поэтому воздушный компонент их ПВО можно назвать эффективным, только если они будут атаковать Афганистан. Су-35 и Су-57 — это машины другого порядка. Их часто называли такими же, как и Су-27, но операция России на Украине показала, что это принципиально другие машины, и теперь их реально боятся Эллис Хантер Бывший пилот истребителя ВМС США F/A-18 Super Hornet

Хантер добавил также, что любые выдумки украинских пропагандистов разбились о суровую реальность: вместо того чтобы "призрак Киева" летал и поражал российские истребители, украинские лётчики получили от руководства приказ на "срочное покидание района боевых действий", если по Су-27 будут применять оружие "за пределами дальности ответного огня". Однако в безопасности после этого украинские истребители всё равно не оказались. Одной из особенностей боевого применения российских истребителей на Украине стала система бортовой обороны. По некоторым данным, её летчики Су-35 и Су-57 активировали сразу после взлёта, а при пересечении воздушного пространства страны комплекс автоматически отслеживал все воздушные угрозы и применял контрмеры без вмешательства пилота. Человеку отводилась номинальная роль — подтвердить применение оружия, выбранного системой, и сбросить ракеты по достижении расчётной точки. При этом значительное количество ударов по истребителям противника наносилось с дистанции в 90–100 километров.

С учётом того что от СССР Украине достались чуть более 300 истребителей Су-27 и МиГ-29, большинство из которых либо уничтожены, либо отведены туда, где российские истребители пока не летают, можно сделать вывод об эффективности ракет среднего и дальнего радиуса действия. Подобного опыта в истории боевой авиации в данный момент не имеет ни одна страна мира, включая США.

Фото © ТАСС / Марина Лысцева Будет ли Россия и дальше использовать Су-57 на Украине? 0 Будет. Уникальная ситуация, надо пользоваться. Уже нет смысла. Применили, посмотрели — и хватит. Трудно сказать, нужно смотреть, как пойдёт наступление.

Авторы Сергей Андреев