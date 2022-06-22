Почему Россия на самом деле использовала истребители Су-57 на Украине
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Истребители пятого поколения успели не только выполнить ряд боевых задач, но и наделали немало шума в информационном пространстве, попутно превратившись в нестерпимую головную боль для ПВО Украины.
Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Карта боевых действий на Украине
В конце июня вице-премьер Правительства России Юрий Борисов подробно рассказал о том, как именно истребители пятого поколения Су-57 применялись на Украине. По его словам, отзывы о машинах после боевых вылетов исключительно хорошие.
Неоднократно задействовали: и одиночные вылеты, и несколько самолётов в координации, в информационном взаимодействии применяли авиационные средства поражения. Очень эффективно
Если внимательно посмотреть на карту боевых действий на Украине, то можно обнаружить, что ни одно крупное наступление Российской армии не обходится без применения авиации. Пока в кадр военной хроники попадает только штурмовая авиация: истребители Су-25 на бреющем полёте атакуют позиции украинской армии и после того, как весь боекомплект улетает в цель, самолёты круто разворачиваются и уходят на аэродром для пополнения запасов.
Другая сторона "Операции Z" — работа оперативно-тактической авиации, которую не всегда освещают ввиду секретности. И боевое применение Су-57 как раз из такой. Однако именно эти машины фактически парализовали все объекты ПВО в центральной части Украины и не дают украинским ракетчикам разворачивать "Буки" и С-300, угрожая им огнём с воздуха. Кроме этого, полёты Су-57 над Украиной стали причиной частичного паралича остатков украинских ВВС в центральной, северной и восточной частях страны.
Су-57 на Украине: видео
О применении Су-57 на Украине стало известно в конце мая, однако на самом деле оно могло состояться гораздо раньше. Для того чтобы понять замысел военных, нужно вернуться в 24–26 февраля и сделать несколько важных выводов. Первый из них касается приоритетности целей: очевидно, что система ПВО Украины была главной целью ВС РФ в первые дни "Операции Z". Значительная часть ПВО страны была подавлена не только с моря и с суши, но и с воздуха. Любопытно, что одним из первых из строя вышел "южный фланг" украинской ПВО. Об усилении этой части зоны противовоздушной обороны своих "партнёров по НАТО" украинские власти просили незадолго до начала "Операции Z". В начале февраля 2022 года посол Украины в Великобритании Пристайко сообщил о просьбе Киева поставить современные системы ПВО, способные "защитить наиболее оголённые участки границы".
Видео © Минобороны РФ
Однако современных систем ПВО на Украине не появилось ни до, ни после начала специальной военной операции. Проблема заключалась ещё и в том, что страна унаследовала от СССР значительное количество ЗРК средней и большой дальности, непригодных к боевой службе в изменившихся условиях. В 2010 году на Украине находилось значительное количество комплексов С-125, С-75, С-200А/В/Д, а также С-300ПТ/ПС в разной степени износа, однако почти все они были технически списаны ещё в 2007 году. Наиболее современными в составе войск ПВО Украины были ЗРС С-300В. Значительная доля этих систем была уничтожена первым заходом российской авиации, а другая часть не смогла вступить в бой из-за поломок и отсутствия обслуживания. Особенно тяжело пришлось треугольнику ПВО Украины в зоне Николаев – Херсон – Мелитополь. По некоторым данным, с 24 по 27 февраля значительное количество РЛС С-200 и С-300 в этом районе были отключены, а контроль за воздушным пространством осуществляли старые советские РЛС ПРВ-17 "Линейка", изначально разработанные как один из элементов системы обнаружения баллистических ракет.
Почему С-300 не помогли Украине
После того как подавляющее количество известных позиций ПВО было уничтожено крылатыми ракетами морского и наземного базирования, настал черёд оперативно-тактической авиации. По некоторым данным, именно в промежутке между 24 и 26 февраля ВКС впервые задействовали тактическое смешанное авиакрыло — четыре истребителя Су-57, прикрытие которых осуществляли две пары Су-35С. При этом из семи дивизионов С-300, оставшихся на Украине в исправном состоянии, лишь три находились на боевом дежурстве. По некоторым данным, в течение четырёх суток они были уничтожены российской авиацией в Житомире, под Киевом и в районе Кривого Рога. Судьба оставшихся на Украине С-300 неизвестна.
После того как авиация нанесла удары, от южной до Центральной Украины образовалась зона, которая в донесениях украинских военных обозначается как "коридор отсутствующего контроля". Двигаясь по этому коридору, российская авиация получила те же боевые возможности, что и военно-морской флот. Но если "Калибры" из Чёрного моря можно запускать хоть от причальной стенки, то крылатые ракеты воздушного базирования имеют дальность в 300–320 километров и требуют от лётчиков особых навыков пилотирования, а от машин — уникальных характеристик. Применение Су-57 на Украине позволило ВКС решать несколько боевых задач за один заход: на первом отрезке полёта самолёт применял крылатые ракеты Х-58 с наведением по излучению украинских радаров, а затем удар наносился ракетами Х-59МК2. Это позволило проложить дорогу для использования других типов самолётов, в том числе фронтовых бомбардировщиков Су-34, которые продолжили боевую работу и расширили зону безопасного коридора для авиации на несколько десятков километров.
Су-34 с ракетами Х-29 где-то над Чёрным морем
Фото © Телеграм-канал Fighterbomber
По некоторым данным, Су-57 могли применяться для добивания целей особой важности — аэродромов базирования 7-й, 204-й, 40-й и 299-й бригад тактической авиации ВВС Украины. Точная полётная карта Су-57 и вооружённого эскорта из Су-35, понятное дело, не раскрывается, но с учётом возможностей машин проделать такое опытным лётчикам вполне по силам.
Призрак Киева
После того как значительная часть аэродромов военной авиации Украины в восточной и южной части страны была уничтожена, уцелевшие истребители МиГ-29 и Су-27 начали спешно перебрасывать поближе к столице. К тому моменту Российская армия успешно пускала ВСУ пыль в глаза: была создана полная видимость того, что на Киев не сегодня завтра обязательно бросят все силы. Этот манёвр обнажил тылы украинской армии и позволил задействовать все силы для прорыва как на юг — от Донецка в сторону Мариуполя, так и на север — в сторону Северодонецка и Харькова.
Работа системы объективного контроля самолёта Су-34.
Как только до командования ВСУ дошло, что никакого штурма Киева в ближайшее время не будет, остатки ПВО и истребителей стали экстренно перераспределять на оставленные позиции. Однако спокойной боевой работы не вышло: каждый вылет Су-57 и Су-35 на боевое задание сопровождался расстрелом украинской авиации с безопасного расстояния. Собственно, этим и объясняется большое количество сбитых украинских самолётов за три месяца СВО.
Опытные офицеры и лётчики-испытатели отмечают, что бой между украинскими Су-27 и российскими Су-35 и Су-57 при всей схожести машин (всё-таки создавали их в одном конструкторском бюро) выглядит как расстрел хулигана с ножом из автомата. Бывший пилот истребителя ВМС США F/A-18 Super Hornet Эллис Хантер отметил, что у истребителей Украины нет никаких шансов перед российскими машинами.
Су-35 по своим возможностям опережает Су-27 на несколько порядков. Это критически важно для таких воздушных дуэлей, как на Украине. У Киева нет современных машин и нет к ним современных ракет, поэтому воздушный компонент их ПВО можно назвать эффективным, только если они будут атаковать Афганистан. Су-35 и Су-57 — это машины другого порядка. Их часто называли такими же, как и Су-27, но операция России на Украине показала, что это принципиально другие машины, и теперь их реально боятся
Хантер добавил также, что любые выдумки украинских пропагандистов разбились о суровую реальность: вместо того чтобы "призрак Киева" летал и поражал российские истребители, украинские лётчики получили от руководства приказ на "срочное покидание района боевых действий", если по Су-27 будут применять оружие "за пределами дальности ответного огня". Однако в безопасности после этого украинские истребители всё равно не оказались. Одной из особенностей боевого применения российских истребителей на Украине стала система бортовой обороны. По некоторым данным, её летчики Су-35 и Су-57 активировали сразу после взлёта, а при пересечении воздушного пространства страны комплекс автоматически отслеживал все воздушные угрозы и применял контрмеры без вмешательства пилота. Человеку отводилась номинальная роль — подтвердить применение оружия, выбранного системой, и сбросить ракеты по достижении расчётной точки. При этом значительное количество ударов по истребителям противника наносилось с дистанции в 90–100 километров.
С учётом того что от СССР Украине достались чуть более 300 истребителей Су-27 и МиГ-29, большинство из которых либо уничтожены, либо отведены туда, где российские истребители пока не летают, можно сделать вывод об эффективности ракет среднего и дальнего радиуса действия. Подобного опыта в истории боевой авиации в данный момент не имеет ни одна страна мира, включая США.
Будет ли Россия и дальше использовать Су-57 на Украине?