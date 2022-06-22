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Опубликовано 22 июня 2022, 12:16

Место Рашкина в Госдуме займёт Удальцова

ЦИК передала думский мандат Рашкина Анастасии Удальцовой

ЦИК передала мандат депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина Анастасии Удальцовой, сообщили в пресс-службе комиссии. За это высказалось подавляющее большинство членов Центризбиркома, против был только один.

"В связи с досрочным прекращением полномочий депутата ГД Валерия Рашкина вакантный мандат передан Анастасии Удальцовой, зарегистрированному кандидату из федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией КПРФ", — сообщили в пресс-службе ЦИК.

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Напомним, что Рашкина приговорили к трём годам условно за незаконную охоту. Позже Госдума досрочно прекратила его полномочия. 337 депутатов проголосовали за, 58 — против, ещё 14 воздержались.

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ТАСС / Григорьев Максим

Анатолий Симоненко
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