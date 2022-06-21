Появилось видео запуска двух ракет "Оникс" по военному аэродрому Школьный у Одессы
Минобороны РФ опубликовало кадры запуска береговым комплексом "Бастион" с побережья Чёрного моря двух высокоточных ракет "Оникс" по военным объектам ВСУ.
Пуск ракет "Оникс" по объектам ВСУ. Видео © Министерство обороны РФ
"Расчёт берегового ракетного комплекса "Бастион" с побережья Чёрного моря выполнил пуск высокоточной ракеты "Оникс" по назначенной наземной цели", — отметили в ведомстве.
Ранее сегодня Минобороны РФ сообщало, что российские военные с помощью крылатых ракет "Оникс" уничтожили ангары с беспилотниками "Байрактар-ТБ2" турецкого производства на военном аэродроме Школьный у Одессы.
Министерство обороны РФ