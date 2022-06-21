Первое иностранное судно покинуло порт Мариуполя
Турецкий Azov Concord первым из иностранных судов покинул порт Мариуполя
Первое иностранное судно вышло из порта Мариуполя по коридору, организованному российскими военными. Им стал турецкий сухогруз Azov Concord ("Азов Конкорд").
Капитан судна Иван Бабенков уточнил в беседе с журналистами, что оно покидает Мариуполь без груза. Турецкий сухогруз был отремонтирован. Он получил повреждения в результате ударов украинских военных, также на борт взяли новый экипаж. Перед выходом судовладелец полностью рассчиталась с портовыми службами.
Ранее Лайф писал, что после освобождения Мариуполя первый сухогруз вышел из морского порта города 31 мая. 3 июня судно с металлопродукцией прибыло в Ростов-на-Дону. Второе судно, предназначенное для транспортировки металла, зашло в порт на следующий день.