Первое иностранное судно покинуло порт Мариуполя

Первое иностранное судно вышло из порта Мариуполя по коридору, организованному российскими военными. Им стал турецкий сухогруз Azov Concord ("Азов Конкорд").

Капитан судна Иван Бабенков уточнил в беседе с журналистами, что оно покидает Мариуполь без груза. Турецкий сухогруз был отремонтирован. Он получил повреждения в результате ударов украинских военных, также на борт взяли новый экипаж. Перед выходом судовладелец полностью рассчиталась с портовыми службами.