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Регион
Опубликовано 21 июня 2022, 13:41
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Сдавшиеся в плен в Херсоне бойцы ВСУ попросили не возвращать их на родину

Сдавшиеся в плен в Херсоне бойцы ВСУ попросили не возвращать их на родину

Двое военнослужащих ВСУ, которые сдались в плен российским солдатам в Херсоне, попросили не обменивать их, поскольку они хотят остаться в РФ. Об этом сообщил корреспондент ТАСС, присутствовавший при сдаче. Один из пленных, Иван Бойко, является уроженцем Полтавы, а второй, Алексей Невзглядов, родом из Киева.

"Хотим обратиться к российским властям: мы не хотим на обмен, хотим остаться здесь, жить в мире, получить российское гражданство и помогать России бороться с нацизмом", — рассказали они журналистам.

Матери пленных бойцов ВСУ просят Россию не возвращать сыновей на Украину
Матери пленных бойцов ВСУ просят Россию не возвращать сыновей на Украину

Бойко и Невзглядов утверждают, что дислоцировались в Скадовске и в начале спецоперации их колонну разбили. Бойцы были вынуждены скрываться в сёлах Херсонской области, однако всё-таки решили добровольно сдаться. По словам одного из пленных, практически никто из украинских военнослужащих не верит в победу ВСУ из-за огромной разницы между армиями.

А ранее экс-глава делегации Киева на переговорах с РФ Давид Арахамия сообщил о ежедневной потере в Донбассе 1000 военнослужащих ВСУ. При этом, как отмечает американский портал Axios, заявления украинского политика существенно разнятся и с официальными данными Киева, и с информацией Пентагона.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Наталья Исакова
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