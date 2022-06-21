Сдавшиеся в плен в Херсоне бойцы ВСУ попросили не возвращать их на родину

Двое военнослужащих ВСУ, которые сдались в плен российским солдатам в Херсоне, попросили не обменивать их, поскольку они хотят остаться в РФ. Об этом сообщил корреспондент ТАСС, присутствовавший при сдаче. Один из пленных, Иван Бойко, является уроженцем Полтавы, а второй, Алексей Невзглядов, родом из Киева.

"Хотим обратиться к российским властям: мы не хотим на обмен, хотим остаться здесь, жить в мире, получить российское гражданство и помогать России бороться с нацизмом", — рассказали они журналистам.

Бойко и Невзглядов утверждают, что дислоцировались в Скадовске и в начале спецоперации их колонну разбили. Бойцы были вынуждены скрываться в сёлах Херсонской области, однако всё-таки решили добровольно сдаться. По словам одного из пленных, практически никто из украинских военнослужащих не верит в победу ВСУ из-за огромной разницы между армиями.