Матери пленных бойцов ВСУ просят Россию не возвращать сыновей на Украину

Матери взятых в плен военнослужащих ВСУ стали просить российскую сторону не возвращать их сыновей на Украину. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Мне стали поступать обращения украинских матерей, которые просят не отдавать своих сыновей, не возвращать на Украину", — приводит её слова ТАСС.

Омбудсмен подчеркнула, что заявительницы боятся, что на Украине их сыновей снова заставят воевать или вообще будут наказывать за попадание в плен. В связи с этим Москалькова считает правильным в первую очередь учитывать желание самого украинского бойца в случае его обмена.