ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 июня 2022, 11:48

Матери пленных бойцов ВСУ просят Россию не возвращать сыновей на Украину

Москалькова: Матери пленных бойцов ВСУ просят не возвращать сыновей на Украину

Матери взятых в плен военнослужащих ВСУ стали просить российскую сторону не возвращать их сыновей на Украину. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Мне стали поступать обращения украинских матерей, которые просят не отдавать своих сыновей, не возвращать на Украину", — приводит её слова ТАСС.

Омбудсмен подчеркнула, что заявительницы боятся, что на Украине их сыновей снова заставят воевать или вообще будут наказывать за попадание в плен. В связи с этим Москалькова считает правильным в первую очередь учитывать желание самого украинского бойца в случае его обмена.

Более 600 бойцов теробороны Украины отказались идти в бой и вернулись в тыл
Более 600 бойцов теробороны Украины отказались идти в бой и вернулись в тыл

А ранее экс-глава делегации Киева на переговорах с РФ Давид Арахамия сообщил о ежедневной потере в Донбассе 1000 военнослужвщих ВСУ. При этом, как отмечает американский портал Axios, заявления украинского политика существенно разнятся и с официальными данными Киева, и с информацией Пентагона.

BannerImage

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Наталья Исакова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Татьяна Москалькова
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar