Матери пленных бойцов ВСУ просят Россию не возвращать сыновей на Украину
Москалькова: Матери пленных бойцов ВСУ просят не возвращать сыновей на Украину
Матери взятых в плен военнослужащих ВСУ стали просить российскую сторону не возвращать их сыновей на Украину. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Мне стали поступать обращения украинских матерей, которые просят не отдавать своих сыновей, не возвращать на Украину", — приводит её слова ТАСС.
Омбудсмен подчеркнула, что заявительницы боятся, что на Украине их сыновей снова заставят воевать или вообще будут наказывать за попадание в плен. В связи с этим Москалькова считает правильным в первую очередь учитывать желание самого украинского бойца в случае его обмена.
А ранее экс-глава делегации Киева на переговорах с РФ Давид Арахамия сообщил о ежедневной потере в Донбассе 1000 военнослужвщих ВСУ. При этом, как отмечает американский портал Axios, заявления украинского политика существенно разнятся и с официальными данными Киева, и с информацией Пентагона.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine