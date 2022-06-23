Медики из петербургской поликлиники массово едут лечить пациентов в Донбасс

16 врачей из поликлиники № 14 Выборгского района Санкт-Петербурга планируют отправиться в Донбасс добровольцами. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

"Как только было объявлено, что Мариуполь и Петербург стали побратимами, было решено сформировать резервы медработников. У нас прошло собрание, на котором нашлись добровольцы, готовые ехать в командировку в Донбасс", — рассказал главврач медучреждения Виктор Панов.

На командировку по собственному желанию согласилось 16 человек: 10 женщин и шесть мужчин. Среди них есть врачи, фельдшеры, медсёстры и санитары. Уже сформировалась тройка лидеров, которые отправятся в регион первыми в случае необходимости.

"Когда у нас в поликлинике оказалось так много добровольцев, я не удивился. Я возгордился", — признался главврач.