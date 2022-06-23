Медики из петербургской поликлиники массово едут лечить пациентов в Донбасс
Собрание в поликлинике № 14 Санкт-Петербурга, где 16 медиков согласились отправиться добровольцами в Донбасс. Обложка © Газета "Петербургский дневник"
16 врачей из поликлиники № 14 Выборгского района Санкт-Петербурга планируют отправиться в Донбасс добровольцами. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".
"Как только было объявлено, что Мариуполь и Петербург стали побратимами, было решено сформировать резервы медработников. У нас прошло собрание, на котором нашлись добровольцы, готовые ехать в командировку в Донбасс", — рассказал главврач медучреждения Виктор Панов.
На командировку по собственному желанию согласилось 16 человек: 10 женщин и шесть мужчин. Среди них есть врачи, фельдшеры, медсёстры и санитары. Уже сформировалась тройка лидеров, которые отправятся в регион первыми в случае необходимости.
"Когда у нас в поликлинике оказалось так много добровольцев, я не удивился. Я возгордился", — признался главврач.
Ранее Лайф рассказал, что волонтёры МГЕР будут помогать в гумцентрах Харьковской области и Попасной. Они займутся восстановлением школ, установкой окон и проведением ремонтных работ в Донбассе и на освобождённых территориях.