Журналисты и активисты ОНФ попали под миномётный обстрел под Северодонецком

Активисты Общероссийского народного фронта с журналистами попали под миномётный обстрел под Северодонецком. Всё произошло во время передачи вещей, приобретённых в рамках проекта "Всё для победы", сообщил руководитель пресс-службы ОНФ Алексей Штокал.

"Во время непосредственной передачи груза, собранного [военным корреспондентом] Александром Коцем для артиллерийского дивизиона, начался миномётный обстрел", — процитировал он руководителя представительства Народного фронта в ЛНР Анны Еременко.

К счастью, пострадавших нет: все успели вовремя забежать в укрытие. Среди находившихся на передовой были сама Еременко, замруководителя исполкома ОНФ Сергей Горбунов и группа журналистов из РФ и ЛНР. Попавшие под обстрел также успели вручить груз, а теперь направляются в Луганск.