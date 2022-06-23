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Опубликовано 23 июня 2022, 14:50

Журналисты и активисты ОНФ попали под миномётный обстрел под Северодонецком

Активисты Общероссийского народного фронта с журналистами попали под миномётный обстрел под Северодонецком. Всё произошло во время передачи вещей, приобретённых в рамках проекта "Всё для победы", сообщил руководитель пресс-службы ОНФ Алексей Штокал.

"Во время непосредственной передачи груза, собранного [военным корреспондентом] Александром Коцем для артиллерийского дивизиона, начался миномётный обстрел", — процитировал он руководителя представительства Народного фронта в ЛНР Анны Еременко.

К счастью, пострадавших нет: все успели вовремя забежать в укрытие. Среди находившихся на передовой были сама Еременко, замруководителя исполкома ОНФ Сергей Горбунов и группа журналистов из РФ и ЛНР. Попавшие под обстрел также успели вручить груз, а теперь направляются в Луганск.

Петербургский штаб ОНФ поддержит детей Донбасса в рамках проекта "Мечтают все!"
Петербургский штаб ОНФ поддержит детей Донбасса в рамках проекта "Мечтают все!"

Как писал Лайф, общероссийский народный фронт запустил портал "Всё для Победы" по сбору средств и гуманитарной помощи в поддержку воинских подразделений Донецкой и Луганской народных республик.

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ТАСС / Гавриил Григоров

Николь Вербер
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