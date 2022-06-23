Раскрыт обманный манёвр, которым Европа спасает себя от реальной помощи Украине

Внесение Незалежной в список кандидатов на вступление в ЕС должно состояться в пятницу. Однако этот жест пока "символический", а событие не такое значимое, каковым пытается преподнести его Брюссель. Такое мнение выразил обозреватель The Spectator Эндрю Тенненборн в статье под названием "Солидарность Евросоюза в поддержке Украины — это обман".

"Во-первых, этот жест символичен. Список официальных кандидатов в ЕС чем-то напоминает список ожидания в шикарном лондонском клубе. Нахождение в этом списке может быть лестным, но не гарантирует быстрого решения. Это также не исключает возможности появления проблем, когда очередь наконец дойдёт до вашего имени", — пишет автор.

Эксперт считает, что внесение Украины в данный список не что иное, как пиар-манёвр со стороны Брюсселя, которому, с одной стороны, хочется показать поддержку, но не брать на себя обязательств. К тому же в списке ожидания всё ещё находятся Албания, Северная Македония, Черногория, Сербия и Турция, которые являются достаточно сильными странами. При этом ждать их скорого вступления в ЕС также не стоит.

Осложняет ситуацию с членством Украины и отсутствие единства внутри объединения. Например, Болгария, Чехия, Словакия, Польша призывают принять Незалежную и максимально ускорить этот процесс. А власти Дании, Нидерландов и Португалии выступают против. По мнению Тенненборна, отсутствие энтузиазма у этих государств вполне объяснимо, ведь если Киев вступит в ЕС, то это станет финансовым бременем на плечах стран – членов блока на протяжении многих лет.

"Когда наступит пятница, Киев, конечно же, официально отпразднует решение Евросоюза о внесении Украины в список кандидатов. Но президент Владимир Зеленский не глуп. Полагаю, он поймёт, что, независимо от риторики представителей Евросоюза, ничего, кроме слов, его страна, скорее всего, пока не получит", — резюмировал эксперт.