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Регион
Опубликовано 23 июня 2022, 14:08
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Стало известно возможное время сдачи в плен бойцов "Айдара" с завода "Азот"

СМИ: Массовая сдача в плен боевиков "Айдара" с завода "Азот" пройдёт вечером

Бойцы украинского нацбатальона "Айдар", захватившие завод "Азот" в Северодонецке, могут начать массовое сложение оружия сегодня вечером. Об этом ТАСС рассказал источник, близкий к Народной милиции Луганской Народной Республики.

"Ожидаем сдачу в плен айдаровцев с завода "Азот". Скорее всего, к вечеру это может случиться", — сказал он.

Группа резервистов ВСУ добровольно сдалась в плен под Северодонецком
Группа резервистов ВСУ добровольно сдалась в плен под Северодонецком

Ранее Лайф сообщал, что зажатые на "Азоте" украинские военные подают сигналы о готовности к переговорам. По словам посла ЛНР Мирошника, пока бойцы ВСУ испытывали судьбу, срывая договорённости о прекращении огня, военный фон для них только ухудшался. Позже в Народной милиции Луганской Народной Республики заявили, что наёмники стали блокировать переговоры о сдаче в плен с "Азота".

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Оксана Попова
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