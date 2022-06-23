Стало известно возможное время сдачи в плен бойцов "Айдара" с завода "Азот"
СМИ: Массовая сдача в плен боевиков "Айдара" с завода "Азот" пройдёт вечером
Бойцы украинского нацбатальона "Айдар", захватившие завод "Азот" в Северодонецке, могут начать массовое сложение оружия сегодня вечером. Об этом ТАСС рассказал источник, близкий к Народной милиции Луганской Народной Республики.
"Ожидаем сдачу в плен айдаровцев с завода "Азот". Скорее всего, к вечеру это может случиться", — сказал он.
Ранее Лайф сообщал, что зажатые на "Азоте" украинские военные подают сигналы о готовности к переговорам. По словам посла ЛНР Мирошника, пока бойцы ВСУ испытывали судьбу, срывая договорённости о прекращении огня, военный фон для них только ухудшался. Позже в Народной милиции Луганской Народной Республики заявили, что наёмники стали блокировать переговоры о сдаче в плен с "Азота".
Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency