Более 40 млн собрано для защитников Донбасса в ходе марафона "Всё для Победы!"
Продолжается марафон по сбору средств для военных в Донбассе "За нами правда! Всё для Победы!" на канале "Соловьёв Live", сообщает в телеграм-канале Народный фронт. За 6 часов было совершено 14 567 переводов, благодаря чему удалось собрать 30 751 596 рублей.
По данным же на 18:20, которые опубликовал в своём телеграм-канале Владимир Соловьёв, собрано уже более 40 миллионов, а именно — 40 миллионов 326 тысяч рублей.
Напомним, что поддержать марафон можно на сайтах pobeda.onf.ru и zanamipravda.ru. Там также есть раздел "Слова поддержки бойцам", где можно оставить подбадривающее послание. Кроме того, аудиосообщение с поддержкой можно оставить на https://vk.com/za.nami.pravda и https://ok.ru/zanamipravda.
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