Более 40 млн собрано для защитников Донбасса в ходе марафона "Всё для Победы!"

Продолжается марафон по сбору средств для военных в Донбассе "За нами правда! Всё для Победы!" на канале "Соловьёв Live", сообщает в телеграм-канале Народный фронт. За 6 часов было совершено 14 567 переводов, благодаря чему удалось собрать 30 751 596 рублей.

По данным же на 18:20, которые опубликовал в своём телеграм-канале Владимир Соловьёв, собрано уже более 40 миллионов, а именно — 40 миллионов 326 тысяч рублей.