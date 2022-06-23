Лидеры БРИКС: Мы поддерживаем переговоры между Россией и Украиной

Лидеры БРИКС обсудили ситуацию на Украине в ходе XIV саммита организации, проходящего под девизом "Укрепление высококачественного партнёрства, вступающего в новую эру глобального развития". Об этом говорится в тексте Пекинской декларации, опубликованной в четверг на сайте Кремля.

Среди прочего в документе содержится тезис в поддержку переговоров Москвы и Киева для урегулирования ситуации на Украине, а также озабоченность гуманитарной ситуацией в стране.

"Мы поддерживаем переговоры между Россией и Украиной. Мы обсудили также озабоченности в связи с гуманитарной обстановкой на Украине и вокруг неё и выразили поддержку усилиям Генерального секретаря ООН, учреждениям системы ООН и Международного Комитета Красного Креста (МККК) по оказанию гуманитарной помощи в соответствии с руководящими принципами гуманности, нейтралитета и беспристрастности", — отмечено в декларации.