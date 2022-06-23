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Опубликовано 23 июня 2022, 15:27

Лидеры БРИКС: Мы поддерживаем переговоры между Россией и Украиной

Лидеры БРИКС обсудили ситуацию на Украине в ходе XIV саммита организации, проходящего под девизом "Укрепление высококачественного партнёрства, вступающего в новую эру глобального развития". Об этом говорится в тексте Пекинской декларации, опубликованной в четверг на сайте Кремля.

Среди прочего в документе содержится тезис в поддержку переговоров Москвы и Киева для урегулирования ситуации на Украине, а также озабоченность гуманитарной ситуацией в стране.

"Мы поддерживаем переговоры между Россией и Украиной. Мы обсудили также озабоченности в связи с гуманитарной обстановкой на Украине и вокруг неё и выразили поддержку усилиям Генерального секретаря ООН, учреждениям системы ООН и Международного Комитета Красного Креста (МККК) по оказанию гуманитарной помощи в соответствии с руководящими принципами гуманности, нейтралитета и беспристрастности", — отмечено в декларации.

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Ранее Лайф сообщал, что в своей итоговой декларации лидеры БРИКС подтвердили поддержку ведущей роли G20 в мировой экономике. Участники саммита призвали крупные развитые страны проводить ответственную экономическую политику, преодолевая негативные вторичные политические факторы, чтобы избежать серьёзных последствий для развивающихся государств.

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flickr.com / BRICS5

Алексей Берковиц
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