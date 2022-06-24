В чём разница между авариями Су-25 в России и на Украине Оглавление Авария Су-25 в Ростовской области Летающие танки "Операции Z" Сколько Су-25 есть у России и сколько на Украине? Потери России на Украине После аварии Су-25 в Ростовской области украинские пропагандисты стали тиражировать миф, что крушение произошло из-за большого возраста самолёта, однако в действительности это не так. 28066 28066 Штурмовик Су-25 ВКС России. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Авария Су-25 в Ростовской области

21 июня стало известно, что во время учебно-тренировочного полёта в Ростовской области потерпел крушение штурмовик Су-25. В пресс-службе Южного военного округа сообщили, что в результате инцидента погиб лётчик. Военные уточнили, что полёт выполнялся без боекомплекта, а самолёт упал в безлюдном месте. По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность.

Незадолго до этого разбился такой же самолёт. Инцидент с самолётом Су-25 произошёл 17 июня в Белгородской области. Борт разбился при выполнении планового учебно-тренировочного полёта. Пилот остался жив. Предварительно причиной крушения также назвали техническую неисправность.

Украинские пропагандисты вцепились в две авиационные аварии и стали наперебой сообщать о том, что якобы все российские самолёты находятся в плохом состоянии и рассыпаются после каждого боевого вылета. На самом деле всё далеко не так, и причины аварий Су-25 в России и на Украине значительно отличаются как по количеству, так и по причинам.

Летающие танки "Операции Z"

В июне 2020 года американская аналитическая компания FPRI опубликовала отчёт, в котором было сказано, что первая эскадрилья из 12 штурмовиков Су-25СМ, прибывшая в Сирию, вступила в бой с боевиками через 24 часа после прибытия на авиабазу Хмеймим. Такого уровня готовности, по мнению авторов отчёта, не может достичь ни один ударный самолёт в мире, что позволяет Су-25 оставаться "королём атакующей авиации" и сейчас, спустя несколько десятков лет после создания.

Штурмовик Су-25, входящий в состав авиационной группировки Воздушно-космических сил России, перед вылетом с авиабазы Хмеймим. Фото © ТАСС / Вадим Гришанкин/Управление пресс-службы и информации Минобороны России

При этом в Сирии значительное количество самолётов Су-25, как прибывших "с первой волной" Российской армии, так и машин, переброшенных туда позднее, использовались на износ. Бывший пилот Су-25, гвардии майор запаса ВВС России Роман Бочанин отмечает, что Сирия стала первым настоящим испытанием самолётов на прочность и две аварии за июнь 2022 года вообще не могут дать достоверных сведений о надёжности машин.

Точного количества вылетов я не назову, но на одной машине могло летать по два, в некоторых случаях — по три лётчика. То есть борт стоял на земле после посадки примерно час, может, полтора. За это время машину перезаряжали, заправляли, обслуживали по-быстрому — и снова в бой. То, что две аварии случились за один месяц, — такое бывает. Армия летает, летает много и активно, как на боевые вылеты, так и на учебные, потому что новые данные с поля боя приходят в строевые и учебные части чуть ли не каждый день. Их надо проверять — и летать, летать и ещё раз летать Роман Бочанин Бывший пилот Су-25, гвардии майор запаса ВВС России

По данным Немецкого института по международным отношениям и безопасности, в той же Сирии во время боевого вылета пара Су-25СМ взяла на прицел и едва не уничтожила американский F-22 Raptor, который проник в закрытую для полётов зону и был обнаружен. Российские лётчики неоднократно пытались выйти с ним на связь, но после отказа "Раптор" был взят на прицел, и для манёвра уклонения американского пилоту пришлось применять дипольные отражатели. После последнего "китайского" предупреждения F-22 лёг на обратный курс и на максимальном форсаже ушёл из района боевых действий.

Сколько Су-25 есть у России и сколько на Украине?

После начала "Операции Z" Королевский объединённый институт оборонных исследований Великобритании подсчитал, что только в Южном и Западном военных округах находится не менее 300 (а вероятнее, около 500) штурмовиков Су-25, доработанных до версии СМ-3. Эту модификацию от предшествующих отличает целый набор вспомогательных комплексов обороны и наведения, причём доработать до этой модификации можно практически любой самолёт — как строевой, так и снятый с базы хранения.

При этом украинские Су-25, которые ВВСУ пытались применять с первых дней "Операции Z" против Российской армии, — машины морально и технически устаревшие, не имеющие передовых систем наведения, с помощью которых можно было бы применять то же количество вооружения, что и с российских бортов. К тому же значительная часть Су-25 Украины (всего в стране находилось около полутора сотен таких машин) была уничтожена ракетами "Калибр" в местах стоянки. Одним из таких объектов стал аэродром Вознесенск в Николаевской области, где находилось не менее 25–30 машин этого типа.

Люди смотрят на хвостовую часть российского самолёта Су-25СМ, сбитого украинскими военными, возле военного музея в Киеве. Фото © Getty Images / Sergei Chuzavkov / SOPA Images / LightRocket

Ключевое различие потерь Су-25 ВКС России и ВВС Украины в том, что российские машины терпят крушение в основном из-за отказов некоторых систем или вследствие трагических случайностей, например, если пилот вовремя не замечает линии ЛЭП или пилотирует борт в плохую погоду. Украинские ВВС, в свою очередь, испытывают весь спектр проблем с авиационной техникой. По некоторым данным, состояние большинства украинских Су-25 перед началом "Операции Z" требовало длительного капитального ремонта, однако машины выпускали в бой как есть. Ситуация была настолько сложной, что ряд самолётов Су-25 Минобороны Украины пыталось купить у ближневосточных стран и государств Африки, поскольку заниматься ремоторизацией и обновлением собственного парка было сложно, даже имея в стране продвинутые авиационные производства.

Россия же применяла на Украине самые современные Су-25, а другие машины, аналогичные двум упавшим, применялись для учебных целей, и считать, что такие инциденты имеют отношение к боевым действиям, в корне неправильно. Однако украинские СМИ и пропагандисты подают информацию так, будто здесь есть связь, хотя реальность такова, что 70% украинских Су-25 было уничтожено в первые два месяца боевых действий. При этом потери Су-25ВВСУ случались как от дружественного огня и отсутствия средств опознавания, так и в воздушных дуэлях с российскими Су-25СМ и Су-25СМ3. Последние, обладая более продвинутой авионикой и системой управления, могли применять вооружение задолго до входа в огневой контакт.

Потери России на Украине

За счёт усиленного бронирования и обновлённых систем защиты российские Су-25 стали одной из самых проблемных целей для украинской ПВО, особенно той части, что находилась в Донбассе. За четыре месяца боевых действий Украине не удалось организовать нормальную систему противовоздушной обороны: она сосредоточена в основном вокруг крупных городов и работает на 10% мощностей двух-трёхлетней давности. Интенсивность боевых вылетов Су-25 ВКС России не снижается: машины по-прежнему нужны для поддержки наземных подразделений, а в тылу, уже на территории России, другие лётчики, которые могут начать выполнение боевых задач после плановой ротации, учатся правильному и безопасному пилотированию машин с учётом всех знаний и данных, полученных ВКС за почти четыре месяца спецоперации.

Боевая работа штурмовиков Су-25 ВКС России в ходе специальной военной операции. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Отставные и действующие военные лётчики отмечают, что происшествия — это нормальное явление для "подвижной, активной армии, которой необходимо накопить опыт для безопасных боевых действий". Украинская сторона, по их мнению, подаёт любые происшествия в выгодном им свете с одной целью: создать впечатление, что Россия применяет на Украине старые самолёты Су-25, которые в реальности представляют из себя гибрид крылатой ракеты и бомбардировщика, способного превратить в пыль боевые порядки ВСУ. При этом сообщения о собственных потерях ВВС Украины регулярно замалчивают, стараясь как можно глубже закопать данные о неисправных, старых и сбитых в бою штурмовиках, в которых практически ничего не менялось со времён распада Советского Союза.

Повреждённый российский штурмовик Су-25, совершивший посадку на аэродром базирования. По данным Минобороны РФ, лётчик штурмовика Су-25 смог посадить самолёт после попадания в него ракеты из украинского переносного зенитного ракетного комплекса. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ Нужно ли продолжать использовать самолёты Су-25 на Украине? 0 Да, это главная машина для поддержки с воздуха Нет, есть же крылатые ракеты. Зачем рисковать штурмовиками? Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев