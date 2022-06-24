Как Российская армия загнала ВСУ в двойное окружение в Лисичанске Оглавление Карта боевых действий на Украине Разгром колонны ВСУ в Донбассе: беспилотник "Орлан-10" в деле Контрнаступление ВСУ Наступление российских войск на Украине на карте: вторая фаза спецоперации движется к завершению Вокруг города Лисичанска продолжается активная фаза боевых действий. Эксперты сходятся во мнении, что вскоре город перейдёт под контроль ВС РФ, так как положение ВСУ ухудшается с каждым часом. 31332 31332 Военнослужащие РФ в боевой машине пехоты (БМП). Обложка © ТАСС / Александр Река

Карта боевых действий на Украине

23 июня группировка ВСУ под Лисичанском оказалась рассечена и окружена объединёнными силами ВС РФ и НМ ЛНР сразу в нескольких местах. Замкнут котёл в Рай-Александровке, параллельно к окружению подготовлены позиции украинских войск в Горском и Золотом. По предварительным данным, в двух небольших котлах, отрезанных друг от друга плотной стеной артиллерийского огня, может находиться от пяти до семи тысяч боевиков. Но самое главное, что Рай-Александровка — последний коридор, через который осуществлялась коммуникация горско-золотовской группировки с Лисичанском.

Также под полный контроль была взята трасса Северск – Лисичанск.

— Народная милиция ЛНР взяла под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск. Украинская группировка из пяти-семи тысяч украинских боевиков в Лисичанске теперь отрезана от снабжения, — заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Освобождена расположенная неподалёку от Рай-Александровки деревня Лоскутовка. Под контроль взяты все окружающие горско-золотовский укрепрайон посёлки и деревни. Завершена зачистка Волчеяровки, Мирной Долины и Белой Горы — так называемого огненного треугольника, через который остатки украинской армии пытались бежать, побросав оружие. Семитысячная группировка ВСУ, которую выдавили из Северодонецка в Лисичанск, в настоящий момент в надёжном капкане. Может показаться, что всё произошло внезапно и стремительно, но в таком исходе частично виноваты и сами ВСУ. За месяц до крупного наступления украинские сапёры подорвали все мосты с севера и запада. Когда Российская армия начала наступать, у ВСУ не осталось места для манёвра.

Ситуация у города Лисичанска Луганской области во время специальной военной операции РФ на Украине. Фото © ТАСС / Alex Chan Tsz Yuk / SOPA Images via ZUMA Press Wire

Как уже случалось не раз (в Мариуполе, Попасной, Лимане и Бахмуте), командование украинской армии решило не разделять участь со своим личным составом и бросило бойцов на произвол судьбы. Даже штаб ВСУ в этом районе не был эвакуирован, а это говорит о предательстве, инициированном высшими эшелонами армии Украины. Костяк группировки, успевший побывать под огнём Российской армии, сбежал на запад, а мобилизованные случайным образом солдаты, возраст которых часто превышает 40 лет, решили не испытывать судьбу и массово сдаются в плен.

— Наши относились хуже, чем российские военные. Сказали ждать, а сами убежали. Мы голодали несколько дней, бегали по кустам. А смысл продолжать-то это всё? — поделился пленённый в районе Лоскутовки – Рай-Александровки солдат ВСУ.

Разгром колонны ВСУ в Донбассе: беспилотник "Орлан-10" в деле

Усугубляет положение остатков группировки противника и то, что за день до образования кольца в районе Врубовки была полностью разбита крупная колонна техники. После того как противника обнаружили БПЛА "Орлан-10", оснащённые тепловизорами, колонна ВСУ была накрыта артиллерийским огнём. В итоге ВСУ потеряли примерно два батальона солдат, а также около 50 грузовиков и десяток БМП. Сразу после этого кольцо окружения замкнулось, а бойцы ВСУ в панике начали связываться с российскими военными, чтобы попросить о "мирной сдаче в плен".

После окружения Горского и Золотого на территории ЛНР остаётся лишь один укрепрайон ВСУ — в районе Лисичанска и Северодонецка. Задача для армии на сегодняшнем этапе — выйти к окраинам Лисичанска, перевалив через трассу Артёмовск – Лисичанск, которая уже пару недель перерезана ВС РФ с юга и юго-запада, и окружить северодонецкую группировку противника. Когда этот укрепрайон ВСУ рухнет, почти 100% территории Луганской Народной Республики будут полностью освобождены от украинских сил.

Ситуация в Северодонецке. Фото © ТАСС / Александр Река

Контрнаступление ВСУ

Невзирая на катастрофическое положение ВСУ под Лисичанском, территория Украины, подконтрольная Киеву, находится за непроницаемым щитом пропаганды. Там верят, что уже к концу лета они одержат победу. С определённой точки зрения это похоже на то, что немцам внушали 80 лет назад. В тот момент, когда Красная армия рвалась к Берлину, жители столицы вплоть до 22 апреля 1945 года не подозревали об отступлении вермахта и были, мягко говоря, удивлены, когда в окрестностях появились русские танки.

Украинские пропагандисты, включая советника офиса президента Арестовича, советника главы МВД Украины Антона Геращенко, журналиста Андрея Цаплиенко, твердят откуда только можно о том, что нужно подождать ещё пару дней — и начнётся контрнаступление. Месяц назад нечто подобное говорил и главный "переговорщик" от Украины Давид Арахамия, утверждавший, что страна не сядет за стол переговоров, пока не состоится контрнаступление ВСУ. Но контрнаступлением пока и не пахнет. Весь замысел российского наступления в Донбассе был в том, чтобы полностью лишить ВСУ инициативы на фронте и навязать собственный сценарий, который им не по нраву. Фактически действия первых месяцев спецоперации заключались в том, чтобы сковать украинскую армию и разбить её там, где она попытается перехватить инициативу. До окружения северодонецко-лисичанская группировка ВСУ представляла собой отборные силы армии, сейчас же, после потерь, которые приближаются к 100 тысячам человек, украинская армия не может проводить наступательные операции.

Украинские военные в Лисичанске Луганской области. Фото © ТАСС / Alex Chan Tsz Yuk / SOPA Images via ZUMA Press Wire

Наступление российских войск на Украине на карте: вторая фаза спецоперации движется к завершению

По сути, Лисичанск — предпоследнее крупное окружение для ВСУ в Донбассе. В процессе зачистки треугольника Северодонецк – Лисичанск – Рубежное (в Лисичанске сейчас заперта треть от всех остатков ВСУ в Донбассе) ВС РФ будут добивать остатки командований "Север" и "Восток", поскольку лишь незначительная часть этих соединений была оттянута назад (в Краматорск и Славянск). Это окружение называют "золотым кольцом" не только из-за названия Золотое, но и по другой причине. В этом районе в капкан Российской армии попали не только остатки "Азова", но и элита украинской армии: две бригады Сил специальных операций (ССО), а также несколько механизированных бригад, включая печально известную ОМБР "Холодный яр". Ещё буквально два месяца назад эти формирования составляли костяк вооружённых сил страны. Сейчас они деморализованы, у них дефицит патронов, им с апреля не платят жалованье, а мотивация сражаться опустилась практически до нуля.

— Буквально, я думаю, ещё порядка трёх-четырёх дней, максимум неделя — и Лисичанск и Северодонецк будут полностью заблокированы, — отметил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв.

В Лисичанске до окружения его объединёнными силами ВС РФ и НМ ЛНР была сосредоточена большая группа польских САУ "Краб" и американских пушек M777, однако западные вооружения украинской армии не помогли. По подсчётам экспертов, огневая мощь ВС РФ на этом участке в 15–20 раз превосходит возможности противника.

Но дело ещё и в организации, в чёткой проработке операции. Собеседники Лайфа в рядах НМ ДНР и ЛНР отмечают, что заслуга быстрого окружения Лисичанска может принадлежать штабу нового главкома ВДВ Михаила Теплинского, который руководил в мае операцией по взятию Красного Лимана. После того как Российская армия разделается с украинской группировкой в Северодонецке и Лисичанске, недели через три-четыре состоится окружение Славянска и Краматорска. По некоторым прогнозам, вторая фаза СВО может завершиться уже в начале июля полным разгромом остатков группировки противника и освобождением Донбасса. Далее военным откроется дорога на Днепропетровск, Харьков и Киев.

Ситуация в Краматорске, 6 мая 2022 года. Фото © Getty Images / Chris McGrath Когда Россия закончит зачистку Краматорска и Славянска? 0 К концу июля В августе До конца года Свой вариант в комментарии

Авторы Евгений Жуков