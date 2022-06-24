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Как Российская армия загнала ВСУ в двойное окружение в Лисичанске

Оглавление
Карта боевых действий на Украине
Разгром колонны ВСУ в Донбассе: беспилотник "Орлан-10" в деле
Контрнаступление ВСУ
Наступление российских войск на Украине на карте: вторая фаза спецоперации движется к завершению

Вокруг города Лисичанска продолжается активная фаза боевых действий. Эксперты сходятся во мнении, что вскоре город перейдёт под контроль ВС РФ, так как положение ВСУ ухудшается с каждым часом.

Опубликовано 23 июня 2022, 21:40
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Военнослужащие РФ в боевой машине пехоты (БМП). Обложка © ТАСС / Александр Река

Военнослужащие РФ в боевой машине пехоты (БМП). Обложка © ТАСС / Александр Река

Карта боевых действий на Украине

23 июня группировка ВСУ под Лисичанском оказалась рассечена и окружена объединёнными силами ВС РФ и НМ ЛНР сразу в нескольких местах. Замкнут котёл в Рай-Александровке, параллельно к окружению подготовлены позиции украинских войск в Горском и Золотом. По предварительным данным, в двух небольших котлах, отрезанных друг от друга плотной стеной артиллерийского огня, может находиться от пяти до семи тысяч боевиков. Но самое главное, что Рай-Александровка — последний коридор, через который осуществлялась коммуникация горско-золотовской группировки с Лисичанском.

Также под полный контроль была взята трасса Северск – Лисичанск.

Народная милиция ЛНР взяла под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск. Украинская группировка из пяти-семи тысяч украинских боевиков в Лисичанске теперь отрезана от снабжения, — заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Освобождена расположенная неподалёку от Рай-Александровки деревня Лоскутовка. Под контроль взяты все окружающие горско-золотовский укрепрайон посёлки и деревни. Завершена зачистка Волчеяровки, Мирной Долины и Белой Горы — так называемого огненного треугольника, через который остатки украинской армии пытались бежать, побросав оружие. Семитысячная группировка ВСУ, которую выдавили из Северодонецка в Лисичанск, в настоящий момент в надёжном капкане. Может показаться, что всё произошло внезапно и стремительно, но в таком исходе частично виноваты и сами ВСУ. За месяц до крупного наступления украинские сапёры подорвали все мосты с севера и запада. Когда Российская армия начала наступать, у ВСУ не осталось места для манёвра.

Ситуация у города Лисичанска Луганской области во время специальной военной операции РФ на Украине. Фото © ТАСС / Alex Chan Tsz Yuk / SOPA Images via ZUMA Press Wire

Ситуация у города Лисичанска Луганской области во время специальной военной операции РФ на Украине. Фото © ТАСС / Alex Chan Tsz Yuk / SOPA Images via ZUMA Press Wire

Как уже случалось не раз (в Мариуполе, Попасной, Лимане и Бахмуте), командование украинской армии решило не разделять участь со своим личным составом и бросило бойцов на произвол судьбы. Даже штаб ВСУ в этом районе не был эвакуирован, а это говорит о предательстве, инициированном высшими эшелонами армии Украины. Костяк группировки, успевший побывать под огнём Российской армии, сбежал на запад, а мобилизованные случайным образом солдаты, возраст которых часто превышает 40 лет, решили не испытывать судьбу и массово сдаются в плен.

Наши относились хуже, чем российские военные. Сказали ждать, а сами убежали. Мы голодали несколько дней, бегали по кустам. А смысл продолжать-то это всё? — поделился пленённый в районе Лоскутовки – Рай-Александровки солдат ВСУ.

Зачем Киев планирует контрнаступление
Зачем Киев планирует контрнаступление

Разгром колонны ВСУ в Донбассе: беспилотник "Орлан-10" в деле

Усугубляет положение остатков группировки противника и то, что за день до образования кольца в районе Врубовки была полностью разбита крупная колонна техники. После того как противника обнаружили БПЛА "Орлан-10", оснащённые тепловизорами, колонна ВСУ была накрыта артиллерийским огнём. В итоге ВСУ потеряли примерно два батальона солдат, а также около 50 грузовиков и десяток БМП. Сразу после этого кольцо окружения замкнулось, а бойцы ВСУ в панике начали связываться с российскими военными, чтобы попросить о "мирной сдаче в плен".

После окружения Горского и Золотого на территории ЛНР остаётся лишь один укрепрайон ВСУ — в районе Лисичанска и Северодонецка. Задача для армии на сегодняшнем этапе — выйти к окраинам Лисичанска, перевалив через трассу Артёмовск – Лисичанск, которая уже пару недель перерезана ВС РФ с юга и юго-запада, и окружить северодонецкую группировку противника. Когда этот укрепрайон ВСУ рухнет, почти 100% территории Луганской Народной Республики будут полностью освобождены от украинских сил.

Ситуация в Северодонецке. Фото © ТАСС / Александр Река

Ситуация в Северодонецке. Фото © ТАСС / Александр Река

Контрнаступление ВСУ

Невзирая на катастрофическое положение ВСУ под Лисичанском, территория Украины, подконтрольная Киеву, находится за непроницаемым щитом пропаганды. Там верят, что уже к концу лета они одержат победу. С определённой точки зрения это похоже на то, что немцам внушали 80 лет назад. В тот момент, когда Красная армия рвалась к Берлину, жители столицы вплоть до 22 апреля 1945 года не подозревали об отступлении вермахта и были, мягко говоря, удивлены, когда в окрестностях появились русские танки.

Украинские пропагандисты, включая советника офиса президента Арестовича, советника главы МВД Украины Антона Геращенко, журналиста Андрея Цаплиенко, твердят откуда только можно о том, что нужно подождать ещё пару дней — и начнётся контрнаступление. Месяц назад нечто подобное говорил и главный "переговорщик" от Украины Давид Арахамия, утверждавший, что страна не сядет за стол переговоров, пока не состоится контрнаступление ВСУ. Но контрнаступлением пока и не пахнет. Весь замысел российского наступления в Донбассе был в том, чтобы полностью лишить ВСУ инициативы на фронте и навязать собственный сценарий, который им не по нраву. Фактически действия первых месяцев спецоперации заключались в том, чтобы сковать украинскую армию и разбить её там, где она попытается перехватить инициативу. До окружения северодонецко-лисичанская группировка ВСУ представляла собой отборные силы армии, сейчас же, после потерь, которые приближаются к 100 тысячам человек, украинская армия не может проводить наступательные операции.

Украинские военные в Лисичанске Луганской области. Фото © ТАСС / Alex Chan Tsz Yuk / SOPA Images via ZUMA Press Wire

Украинские военные в Лисичанске Луганской области. Фото © ТАСС / Alex Chan Tsz Yuk / SOPA Images via ZUMA Press Wire

Почему Россия заблокировала все выходы из Северодонецка, кроме одного
Почему Россия заблокировала все выходы из Северодонецка, кроме одного

Наступление российских войск на Украине на карте: вторая фаза спецоперации движется к завершению

По сути, Лисичанск — предпоследнее крупное окружение для ВСУ в Донбассе. В процессе зачистки треугольника Северодонецк – Лисичанск – Рубежное (в Лисичанске сейчас заперта треть от всех остатков ВСУ в Донбассе) ВС РФ будут добивать остатки командований "Север" и "Восток", поскольку лишь незначительная часть этих соединений была оттянута назад (в Краматорск и Славянск). Это окружение называют "золотым кольцом" не только из-за названия Золотое, но и по другой причине. В этом районе в капкан Российской армии попали не только остатки "Азова", но и элита украинской армии: две бригады Сил специальных операций (ССО), а также несколько механизированных бригад, включая печально известную ОМБР "Холодный яр". Ещё буквально два месяца назад эти формирования составляли костяк вооружённых сил страны. Сейчас они деморализованы, у них дефицит патронов, им с апреля не платят жалованье, а мотивация сражаться опустилась практически до нуля.

Буквально, я думаю, ещё порядка трёх-четырёх дней, максимум неделя — и Лисичанск и Северодонецк будут полностью заблокированы, — отметил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв.

В Лисичанске до окружения его объединёнными силами ВС РФ и НМ ЛНР была сосредоточена большая группа польских САУ "Краб" и американских пушек M777, однако западные вооружения украинской армии не помогли. По подсчётам экспертов, огневая мощь ВС РФ на этом участке в 15–20 раз превосходит возможности противника.

Но дело ещё и в организации, в чёткой проработке операции. Собеседники Лайфа в рядах НМ ДНР и ЛНР отмечают, что заслуга быстрого окружения Лисичанска может принадлежать штабу нового главкома ВДВ Михаила Теплинского, который руководил в мае операцией по взятию Красного Лимана. После того как Российская армия разделается с украинской группировкой в Северодонецке и Лисичанске, недели через три-четыре состоится окружение Славянска и Краматорска. По некоторым прогнозам, вторая фаза СВО может завершиться уже в начале июля полным разгромом остатков группировки противника и освобождением Донбасса. Далее военным откроется дорога на Днепропетровск, Харьков и Киев.

С каким приказом в Донбасс приехал новый главком ВДВ Михаил Теплинский
С каким приказом в Донбасс приехал новый главком ВДВ Михаил Теплинский
https://static.life.ru/publications/2022/6/23/1340848182048.3406.jpg

Ситуация в Краматорске, 6 мая 2022 года. Фото © Getty Images / Chris McGrath

Когда Россия закончит зачистку Краматорска и Славянска?

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Авторы
Евгений Жуков
Евгений Жуков
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