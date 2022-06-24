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Опубликовано 24 июня 2022, 05:43

В ЛНР сбили ракету "Точка-У", которой ВСУ пытались ударить по центру Луганска

Народная милиция ЛНР: Силы ПВО сбили "Точку-У", нацеленную на администрацию Пасечника

Украинские военные ночью пытались нанести удар по центру Луганска ракетой "Точка-У", она была сбита в районе Тепличного. Об этом сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

"Сегодня ночью украинское военно-политическое руководство отдало приказ нанести удар тактическим ракетным комплексом "Точка-У" по столице ЛНР Луганску", — написал он в телеграм-канале, уточнив, что сбить снаряд удалось благодаря слаженным действиям ПВО.

Целью удара, согласно траектории полёта и расчётным данным, была администрация главы ЛНР, добавил Марочко.

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Ранее Лайф рассказывал, что журналисты и активисты ОНФ попали под миномётный обстрел под Северодонецком. К счастью, пострадавших нет: все успели вовремя забежать в укрытие.

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Кадр из видео из телеграм-канала Народной милиции ЛНР

Артур Лапсаков
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