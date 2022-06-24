В ЛНР сбили ракету "Точка-У", которой ВСУ пытались ударить по центру Луганска

Украинские военные ночью пытались нанести удар по центру Луганска ракетой "Точка-У", она была сбита в районе Тепличного. Об этом сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

"Сегодня ночью украинское военно-политическое руководство отдало приказ нанести удар тактическим ракетным комплексом "Точка-У" по столице ЛНР Луганску", — написал он в телеграм-канале, уточнив, что сбить снаряд удалось благодаря слаженным действиям ПВО.

Целью удара, согласно траектории полёта и расчётным данным, была администрация главы ЛНР, добавил Марочко.