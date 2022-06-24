Свыше 67 миллионов рублей собрано для защитников Донбасса на марафоне "Всё для Победы!"

За время марафона по сбору средств для военных в Донбассе "За нами правда! Всё для Победы!" на канале "Соловьёв Live", который прошёл 23 июня, удалось собрать свыше 67 миллионов рублей. Об этом сообщил Народный фронт.

За день было совершено 32 310 переводов. Точная сумма собранных средств — 67 085 030 рублей.

"Благодарим каждого, кто присоединился и внёс свой вклад в помощь бойцам Л/ДНР! Портал продолжает свою работу! Новые сборы для подразделений ЛДНР, новости и отчёты о доставках на pobeda.onf.ru", — гласит текст сообщения Народного фронта в "Телеграме".