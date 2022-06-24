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Опубликовано 23 июня 2022, 21:05

Свыше 67 миллионов рублей собрано для защитников Донбасса на марафоне "Всё для Победы!"

За время марафона по сбору средств для военных в Донбассе "За нами правда! Всё для Победы!" на канале "Соловьёв Live", который прошёл 23 июня, удалось собрать свыше 67 миллионов рублей. Об этом сообщил Народный фронт.

За день было совершено 32 310 переводов. Точная сумма собранных средств — 67 085 030 рублей.

"Благодарим каждого, кто присоединился и внёс свой вклад в помощь бойцам Л/ДНР! Портал продолжает свою работу! Новые сборы для подразделений ЛДНР, новости и отчёты о доставках на pobeda.onf.ru", — гласит текст сообщения Народного фронта в "Телеграме".

Более 40 млн собрано для защитников Донбасса в ходе марафона "Всё для Победы!"
Более 40 млн собрано для защитников Донбасса в ходе марафона "Всё для Победы!"

Ранее Лайф писал, что экологи и волонтёры РФ доставили в ЛНР гумпомощь для работы Минприроды. В частности, были переданы портативные газоанализаторы, позволяющие контролировать загрязнение воздуха в городах, компьютерная техника, квадроцикл, оргтехника для сотрудников и другое оборудование.

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ТАСС / Николай Тришин

Иван Косицын
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