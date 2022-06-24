Около 800 военных ВСУ сдались в плен под Лисичанском и в горском котле

Более тысячи украинских военных убиты и около 800 сдались в плен под Лисичанском, а также в котле под Горским и Золотым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Народной милиции ЛНР.

"Потери украинских войск за последние пару дней под Лисичанском, в Горском и Золотом — более одной тысячи человек убитыми. Пленных — более 800. Среди них много раненых", — указывается в сообщении.