Около 800 военных ВСУ сдались в плен под Лисичанском и в горском котле
ТАСС: Порядка 800 украинских военных сложили оружие под Лисичанском
Более тысячи украинских военных убиты и около 800 сдались в плен под Лисичанском, а также в котле под Горским и Золотым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Народной милиции ЛНР.
"Потери украинских войск за последние пару дней под Лисичанском, в Горском и Золотом — более одной тысячи человек убитыми. Пленных — более 800. Среди них много раненых", — указывается в сообщении.
Ранее Минобороны РФ сообщило о полной блокировке группировки ВСУ в горском котле. Российские военные окружили четыре батальона, бригадную артиллерийскую группу 57-й мотопехотной бригады, а также формирование нацистов "Правого сектора"* и отряд иностранных наёмников.
ТАСС / Rick Mave / SOPA Images via ZUMA Press Wire