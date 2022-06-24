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Регион
Опубликовано 24 июня 2022, 09:37
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Около 800 военных ВСУ сдались в плен под Лисичанском и в горском котле

ТАСС: Порядка 800 украинских военных сложили оружие под Лисичанском

Более тысячи украинских военных убиты и около 800 сдались в плен под Лисичанском, а также в котле под Горским и Золотым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Народной милиции ЛНР.

"Потери украинских войск за последние пару дней под Лисичанском, в Горском и Золотом — более одной тысячи человек убитыми. Пленных — более 800. Среди них много раненых", — указывается в сообщении.

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Ранее Минобороны РФ сообщило о полной блокировке группировки ВСУ в горском котле. Российские военные окружили четыре батальона, бригадную артиллерийскую группу 57-й мотопехотной бригады, а также формирование нацистов "Правого сектора"* и отряд иностранных наёмников.

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ТАСС / Rick Mave / SOPA Images via ZUMA Press Wire

Евгения Колесникова
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