ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 июня 2022, 09:04
3443

Российский "Бастион" уничтожил позиции украинских ЗРК С-300 под Одессой

Минобороны: БРК "Бастион" ВС РФ нанёс удар по позиции ЗРК С-300 под Одессой

Вооружённые силы РФ береговым ракетным комплексом "Бастион" нанесли удар по стартовой позиции украинских ЗРК С-300 в районе Одессы. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Как уточнили в военном ведомстве, цель была уничтожена.

Кроме того, за сутки в результате авиационных и ракетных ударов с использованием артиллерии Сухопутных войск ВС РФ удалось уничтожить более 620 националистов, 17 специальных автомобилей, а также 19 танков и других ББМ.

Появилось видео запуска двух ракет "Оникс" по военному аэродрому Школьный у Одессы
Появилось видео запуска двух ракет "Оникс" по военному аэродрому Школьный у Одессы

Ранее военное ведомство сообщило, что ВС РФ уничтожили более 200 "солдат удачи" в Николаевской и Харьковской областях. Удары высокоточным оружием были нанесены по трём пунктам дислокации наёмников.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Ирина Фальке
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar