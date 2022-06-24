Российский "Бастион" уничтожил позиции украинских ЗРК С-300 под Одессой

Вооружённые силы РФ береговым ракетным комплексом "Бастион" нанесли удар по стартовой позиции украинских ЗРК С-300 в районе Одессы. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Как уточнили в военном ведомстве, цель была уничтожена.

Кроме того, за сутки в результате авиационных и ракетных ударов с использованием артиллерии Сухопутных войск ВС РФ удалось уничтожить более 620 националистов, 17 специальных автомобилей, а также 19 танков и других ББМ.