МО: ВС РФ уничтожили более 200 "солдат удачи" в Николаевской и Харьковской областях
Вооружённые силы России уничтожили более 200 иностранных наёмников и до 100 украинских националистов в Николаевской и Харьковской областях. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Удары высокоточным оружием были нанесены по трём пунктам дислокации наёмников в Николаеве, Голицине Николаевской области, а также Олешки Харьковской области, уточнил он в ходе брифинга.
"Уничтожено более 200 "солдат удачи" и до 100 украинских националистов", — сказал Конашенков.
Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил о приказе Киева украинским военным покинуть Северодонецк. Они должны отойти на новые позиции и оттуда продолжать боевые действия.
Минобороны РФ