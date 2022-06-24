МО: ВС РФ уничтожили более 200 "солдат удачи" в Николаевской и Харьковской областях

Вооружённые силы России уничтожили более 200 иностранных наёмников и до 100 украинских националистов в Николаевской и Харьковской областях. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Удары высокоточным оружием были нанесены по трём пунктам дислокации наёмников в Николаеве, Голицине Николаевской области, а также Олешки Харьковской области, уточнил он в ходе брифинга.

"Уничтожено более 200 "солдат удачи" и до 100 украинских националистов", — сказал Конашенков.