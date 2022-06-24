Российские военные уничтожили батарею гаубиц М777 в Харьковской области

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. Как сообщил на брифинге в пятницу официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, за последние сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и военная техника ВСУ в 367 районах.

"Уничтожено пять складов боеприпасов, ракетно-артиллерийского вооружения и материальных средств в Приволье Луганской Народной Республики и городе Николаеве, а также артиллерийские и миномётные подразделения в 62 районах, в том числе артиллерийская батарея гаубиц М777 в районе Олешки Харьковской области", — отчитался он.