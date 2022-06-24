МО РФ сообщает о массовых случаях дезертирства в рядах ВСУ
Дезертирство и отказ от участия в боевых действиях принимают в ВСУ массовый характер. О таких случаях рассказал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Александрополь ДНР более 30 украинских военнослужащих одного из батальонов 25-й воздушно-десантной бригады, бросив личное оружие, самовольно оставили позиции", — отметил Конашенков.
По его словам, украинское командование пытается восполнить потери в Донбассе с помощью батальонов, сформированных из необученных мобилизованных граждан.
А ранее британская газета Independent рассказала, что разведка США оценила положение ВСУ в Донбассе как бедственное. По её данным, Российская армия в десятки раз превосходит Вооружённые силы Украины по мощности артиллерии и количеству боеприпасов.
Brendan Hoffman / Getty Images