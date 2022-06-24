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Регион
Опубликовано 24 июня 2022, 07:04
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Глава управления по молодёжной политике погиб в Херсоне в результате взрыва

Взрыв прогремел в Херсоне, в результате происшествия погиб глава Управления семьи, молодёжи и спорта военно-гражданской администрации Дмитрий Савлученко. В ВГА региона назвали случившееся "целенаправленным покушением".

Автомобиль, в котором находился чиновник, был взорван в результате теракта. Других жертв и пострадавших нет. Сейчас на месте работают оперативные службы.

Украинский диверсант отказался устроить массовую бойню среди мирных жителей в Херсоне
Украинский диверсант отказался устроить массовую бойню среди мирных жителей в Херсоне

Ранее Лайф рассказывал, что система ПВО сбила неопознанные объекты в небе над Херсоном. Местные жители сообщали о взрывах.

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Артур Лапсаков
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