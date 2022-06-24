Глава управления по молодёжной политике погиб в Херсоне в результате взрыва
Взрыв прогремел в Херсоне, в результате происшествия погиб глава Управления семьи, молодёжи и спорта военно-гражданской администрации Дмитрий Савлученко. В ВГА региона назвали случившееся "целенаправленным покушением".
Автомобиль, в котором находился чиновник, был взорван в результате теракта. Других жертв и пострадавших нет. Сейчас на месте работают оперативные службы.
Ранее Лайф рассказывал, что система ПВО сбила неопознанные объекты в небе над Херсоном. Местные жители сообщали о взрывах.
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