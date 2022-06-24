Глава управления по молодёжной политике погиб в Херсоне в результате взрыва

Взрыв прогремел в Херсоне, в результате происшествия погиб глава Управления семьи, молодёжи и спорта военно-гражданской администрации Дмитрий Савлученко. В ВГА региона назвали случившееся "целенаправленным покушением".

Автомобиль, в котором находился чиновник, был взорван в результате теракта. Других жертв и пострадавших нет. Сейчас на месте работают оперативные службы.