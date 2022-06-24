На 73-м году жизни умер бывший депутат Госдумы от Татарстана Фатих Сибагатуллин

В ночь на 24 июня умер бывший депутат Госдумы от Татарстана Фатих Сибагатуллин. Об этом сообщил президент республики Рустам Минниханов, слова которого приводит его пресс-служба.

"Это большая потеря не только для родных и близких Фатиха Саубановича. Он был яркой фигурой, настоящим патриотом, который искренне любил свою родную землю", — сказал Минниханов.

Бывший депутат скончался в возрасте 72 лет. О месте и времени прощания информацию опубликуют дополнительно.

Фатих Сибагатуллин родился 1 мая 1950 года в селе Апазово Арского района Татарстана. В 1990–1995 годах он занимал должность главы Минсельхоза республики, а в 1995–1996-х — заместителя премьер-министра – министра сельского хозяйства и продовольствия. До 2007 года Сибагатуллин занимал пост главы Администрации Нурлатского района и города Нурлата. Затем в 2007–2021 годах был депутатом Госдумы РФ от Татарстана.