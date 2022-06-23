Семьи военнослужащих ВСУ пожаловались американскому телеканалу NBC News на пренебрежение командования и властей жизнью подчинённых, а также на нехватку экипировки, из-за чего родным приходится собирать деньги на обмундирование перед отправкой на фронт.

Телеканал привёл слова Виктории Билан-Ращук из Киева, которой самолично пришлось собирать деньги на защитные наушники для мужа, актёра театра, которого отправили на передовую без какой-либо военной подготовки. В NBC News отметили, что украинские власти отказались дать комментарий по этому поводу.

"Я готова протестовать, <...> правительство делает недостаточно для их поддержки. <...> Чем дольше это продолжается, тем больше люди будут недовольны", — заявила Билан-Ращук.

Светлана Лукьяненко, чей муж бывший айтишник, рассказала, что командование недостаточно быстро производит замену убитых и раненых, что подвергает всё большему риску её супруга на передовой.

Многие жители Украины недовольны отношением командования к мобилизованным участникам теробороны, которых отправляют в зону боевых действий без подготовки и экипировки, а также без медицинского и психологического обследования. Один из инструкторов теробороны из Киева отметил, что даже в столице в неделю могут обучить лишь 120 человек, отправляя их воевать через пять дней тренировок. Он подчеркнул, что не считает это безответственным, добавив, что "не сами записались".

Однако отставной полковник морской пехоты США Марк Кансиан счёл пять дней подготовки "ужасно недостаточными". Он рассказал, что американские морпехи тренируются 20 недель перед переброской в зону боевых действий.

В NBC News также пояснили, что записавшиеся в территориальную оборону в западной части Украины недовольны решением отправить их на восток, так как ожидали несение службы на блокпостах подо Львовом.

Жена одного из добровольцев теробороны Елена Жабьяк-Шеремет поведала, что её супруга даже не обучили стрельбе и просто "ни с того ни с сего отправили в самое пекло". При этом в случае отказа его сочли бы дезертиром, уточняется в материале.