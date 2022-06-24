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Регион
Опубликовано 24 июня 2022, 07:30

Силы ЛНР взяли под контроль населённые пункты Горское и Золотое

Народная милиция ЛНР сообщила о взятии под контроль населённых пунктов Горское и Золотое

Населённые пункты Горское и Золотое перешли под контроль сил Народной милиции Луганской Народной Республики. Об этом сообщил офицер ведомства Андрей Марочко.

"Украинская группировка, находящаяся в котле Горское — Золотое, ликвидирована. Все населённые пункты под нашим контролем", — написал он в телеграм-канале.

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Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что силы республики замкнут кольцо вокруг Лисичанска в ближайшие дни. При этом "секреты военных" по этой операции он раскрывать не стал.

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Артур Лапсаков
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