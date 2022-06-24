Силы ЛНР взяли под контроль населённые пункты Горское и Золотое
Народная милиция ЛНР сообщила о взятии под контроль населённых пунктов Горское и Золотое
Населённые пункты Горское и Золотое перешли под контроль сил Народной милиции Луганской Народной Республики. Об этом сообщил офицер ведомства Андрей Марочко.
"Украинская группировка, находящаяся в котле Горское — Золотое, ликвидирована. Все населённые пункты под нашим контролем", — написал он в телеграм-канале.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что силы республики замкнут кольцо вокруг Лисичанска в ближайшие дни. При этом "секреты военных" по этой операции он раскрывать не стал.
Telegram-канал Народной милиции ЛНР