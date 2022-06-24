Силы ЛНР взяли под контроль населённые пункты Горское и Золотое

Населённые пункты Горское и Золотое перешли под контроль сил Народной милиции Луганской Народной Республики. Об этом сообщил офицер ведомства Андрей Марочко.

"Украинская группировка, находящаяся в котле Горское — Золотое, ликвидирована. Все населённые пункты под нашим контролем", — написал он в телеграм-канале.