Силы ЛНР замкнут кольцо вокруг Лисичанска в ближайшие дни
Пасечник: Кольцо вокруг Лисичанска будет замкнуто в ближайшие два-три дня
Силы Луганской Народной Республики замкнут кольцо вокруг Лисичанска в ближайшие два-три дня. Об этом глава ЛНР Леонид Пасечник заявил в интервью kp.ru.
"Исходя из тех же докладов, в ближайшие два-три дня полностью замкнётся кольцо вокруг Лисичанска. Я не хочу раскрывать какие-то секреты военных, но надеюсь, что Лисичанск очень скоро будет очищен от украинских националистов", — сказал Пасечник, добавив, что отмечается продвижение вперёд войск РФ и Донбасса.
В ЛНР считают, что территория всей республики может быть освобождена уже в ближайшее время. На данный момент неподконтрольными остаются только Северодонецк и Лисичанск. По оценкам МВД ЛНР, на блокировку подразделений ВСУ, засевших в этих городах, потребуется не более недели.
ТАСС / Alex Chan Tsz Yuk / SOPA Images via ZUMA Press Wire