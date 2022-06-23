Силы ЛНР замкнут кольцо вокруг Лисичанска в ближайшие дни

Силы Луганской Народной Республики замкнут кольцо вокруг Лисичанска в ближайшие два-три дня. Об этом глава ЛНР Леонид Пасечник заявил в интервью kp.ru.

"Исходя из тех же докладов, в ближайшие два-три дня полностью замкнётся кольцо вокруг Лисичанска. Я не хочу раскрывать какие-то секреты военных, но надеюсь, что Лисичанск очень скоро будет очищен от украинских националистов", — сказал Пасечник, добавив, что отмечается продвижение вперёд войск РФ и Донбасса.