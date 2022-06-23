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Опубликовано 23 июня 2022, 16:55

Силы ЛНР замкнут кольцо вокруг Лисичанска в ближайшие дни

Пасечник: Кольцо вокруг Лисичанска будет замкнуто в ближайшие два-три дня

Силы Луганской Народной Республики замкнут кольцо вокруг Лисичанска в ближайшие два-три дня. Об этом глава ЛНР Леонид Пасечник заявил в интервью kp.ru.

"Исходя из тех же докладов, в ближайшие два-три дня полностью замкнётся кольцо вокруг Лисичанска. Я не хочу раскрывать какие-то секреты военных, но надеюсь, что Лисичанск очень скоро будет очищен от украинских националистов", — сказал Пасечник, добавив, что отмечается продвижение вперёд войск РФ и Донбасса.

Бойцы ВСУ десятками сдаются в плен в районе Северодонецка и Лисичанска
Бойцы ВСУ десятками сдаются в плен в районе Северодонецка и Лисичанска

В ЛНР считают, что территория всей республики может быть освобождена уже в ближайшее время. На данный момент неподконтрольными остаются только Северодонецк и Лисичанск. По оценкам МВД ЛНР, на блокировку подразделений ВСУ, засевших в этих городах, потребуется не более недели.

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ТАСС / Alex Chan Tsz Yuk / SOPA Images via ZUMA Press Wire

Александра Вишнякова
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