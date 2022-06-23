В США признали превосходство Российской армии в ходе "Операции Z"

Американский подполковник Дэниел Дэвис констатировал, что Вооружённые силы Украины терпят в Донбассе настоящий разгром. Заявление прозвучало в эфире телеканала Fox News. По мнению эксперта, у коллективного Запада нет ни малейших рациональных оснований надеяться на то, что ВСУ изменят ситуацию. Российская армия, по оценке Дэвиса, "чётко и методично" громит украинские вооружённые силы, значительно снижая их боеспособность.