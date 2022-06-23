В США признали превосходство Российской армии в ходе "Операции Z"
Американский подполковник Дэниел Дэвис заявил о "разгроме" ВСУ в Донбассе
Американский подполковник Дэниел Дэвис констатировал, что Вооружённые силы Украины терпят в Донбассе настоящий разгром. Заявление прозвучало в эфире телеканала Fox News. По мнению эксперта, у коллективного Запада нет ни малейших рациональных оснований надеяться на то, что ВСУ изменят ситуацию. Российская армия, по оценке Дэвиса, "чётко и методично" громит украинские вооружённые силы, значительно снижая их боеспособность.
"Если вы посмотрите на баланс сил, особенно на поле боя, вы увидите, что у России подавляющее преимущество", — приводит слова офицера РИА "Новости".
Ранее Лайф сообщал, что Вооружённые силы Украины, находящиеся южнее Лисичанска, дезориентированы и попадают в плен после того, как большая часть офицеров просто сбежали. Кроме того, сообщалось, что ВСУ за два дня потеряли 150 бойцов под Мирной Долиной в ЛНР.