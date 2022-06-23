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Опубликовано 23 июня 2022, 16:08

Вся территория ЛНР может быть освобождена в ближайшее время

В народной милиции прогнозируют освобождение всей территории ЛНР в ближайшее время

Территория всей Луганской Народной Республики может быть освобождена уже в ближайшее время. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. На данный момент неподконтрольны силам республики только Северодонецк и Лисичанск.

"Вся ситуация направлена на то, что территория ЛНР, судя по тенденции, будет освобождена, я полагаю, в ближайшее время", — рассказал Филипоненко в эфире телеканала "Россия-1".

Бойцы ВСУ десятками сдаются в плен в районе Северодонецка и Лисичанска
Бойцы ВСУ десятками сдаются в плен в районе Северодонецка и Лисичанска

А ранее сегодня стало известно, что силы ЛНР совместно с российскими военными взяли в блокаду два населённых пункта, откуда украинские боевики на протяжении восьми лет вели обстрелы республики, — Горское и Золотое. Кроме того, в ЛНР считают, что на блокировку подразделений ВСУ, засевших в Северодонецке и Лисичанске, потребуется не более недели.

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ТАСС / Владимир Гердо

Александра Вишнякова
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