Вся территория ЛНР может быть освобождена в ближайшее время
В народной милиции прогнозируют освобождение всей территории ЛНР в ближайшее время
Территория всей Луганской Народной Республики может быть освобождена уже в ближайшее время. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. На данный момент неподконтрольны силам республики только Северодонецк и Лисичанск.
"Вся ситуация направлена на то, что территория ЛНР, судя по тенденции, будет освобождена, я полагаю, в ближайшее время", — рассказал Филипоненко в эфире телеканала "Россия-1".
А ранее сегодня стало известно, что силы ЛНР совместно с российскими военными взяли в блокаду два населённых пункта, откуда украинские боевики на протяжении восьми лет вели обстрелы республики, — Горское и Золотое. Кроме того, в ЛНР считают, что на блокировку подразделений ВСУ, засевших в Северодонецке и Лисичанске, потребуется не более недели.
ТАСС / Владимир Гердо