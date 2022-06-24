"Крышка" котла вокруг Лисичанска может "захлопнуться" с запада уже к вечеру 24 июня
Союзные части Народной милиции ЛНР и Вооружённых сил России уже к сегодняшнему вечеру, 24 июня, могут закрыть "крышку" котла вокруг Лисичанска с западного направления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталия Киселёва.
"У них уже практически нет возможности выйти из Лисичанска", — уточнил собеседник агентства.
Лайф уже сообщал, что силы Луганской Народной Республики рассчитывают полностью замкнуть кольцо вокруг Лисичанска в ближайшие два-три дня. Более того, в ЛНР считают, что территория всей республики может быть освобождена уже в ближайшее время. На данный момент неподконтрольными остаются только Северодонецк и Лисичанск. По оценкам МВД ЛНР, на блокировку подразделений ВСУ, засевших в этих городах, потребуется не более недели.