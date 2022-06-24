Российская ПВО сбила два украинских Су-25 в Харьковской и Николаевской областях
Российские средства ПВО за сутки сбили два украинских самолёта Су-25 в Харьковской и Николаевской областях, также уничтожены пять беспилотников. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Сбиты в воздухе пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Попасная и Капитаново ЛНР, Вербовка, Донецкое Харьковской области, а также пять тактических ракет "Точка-У" в районах населённых пунктов Стаханов, Луганск и Изюм", — отметил он.
Всего же с начала специальной военной операции уничтожено 213 самолётов ВСУ, 132 вертолёта, 1334 дрона.
А 19 июня российские средства ПВО сбили самолёт Су-25 Воздушных сил Украины в районе села Червоная Долина (Николаевская область).
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ