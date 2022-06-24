Российская ПВО сбила два украинских Су-25 в Харьковской и Николаевской областях

Российские средства ПВО за сутки сбили два украинских самолёта Су-25 в Харьковской и Николаевской областях, также уничтожены пять беспилотников. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сбиты в воздухе пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Попасная и Капитаново ЛНР, Вербовка, Донецкое Харьковской области, а также пять тактических ракет "Точка-У" в районах населённых пунктов Стаханов, Луганск и Изюм", — отметил он.

Всего же с начала специальной военной операции уничтожено 213 самолётов ВСУ, 132 вертолёта, 1334 дрона.