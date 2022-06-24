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Опубликовано 24 июня 2022, 08:49

Российская ПВО сбила два украинских Су-25 в Харьковской и Николаевской областях

Российские средства ПВО за сутки сбили два украинских самолёта Су-25 в Харьковской и Николаевской областях, также уничтожены пять беспилотников. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сбиты в воздухе пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Попасная и Капитаново ЛНР, Вербовка, Донецкое Харьковской области, а также пять тактических ракет "Точка-У" в районах населённых пунктов Стаханов, Луганск и Изюм", — отметил он.

Всего же с начала специальной военной операции уничтожено 213 самолётов ВСУ, 132 вертолёта, 1334 дрона.

Боевая авиация ВСУ обстреляла свои же позиции в Днепропетровской области
Боевая авиация ВСУ обстреляла свои же позиции в Днепропетровской области

А 19 июня российские средства ПВО сбили самолёт Су-25 Воздушных сил Украины в районе села Червоная Долина (Николаевская область).

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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