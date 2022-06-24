Турчак поделился личным мнением об "Операции Z", вспомнив рассказы деда о ВОВ

Украинскую армию "перепрограммировали" не за восемь, а минимум за 30 лет, начиная с распада СССР, и зверства ВСУ ничем не отличаются от того, что делали украинские солдаты с мирными жителями после Великой Отечественной войны. Об этом рассказал секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак.

"Мой дед Павел Никитин, капитан артиллерии, закончил войну. Он думал, что закончил войну весной 1945 года. В Берлине. Его из Берлина отправили в Ровенскую область, и он с 1945 по 1949 годы занимался тем, что выкорчёвывал эту мразь недобитую из леса", — признался он.

Дедушка мобилизовался в 1949 году, и, по его рассказам, уже после Великой Отечественной войны украинские войска как могли измывались над жителями Ровенской области Украинской ССР, в том числе над женщинами и детьми. Там же, к слову, родилась и мать Турчака.

"Сопоставляя рассказы деда с тем, что я увидел в Донбассе за эти четыре месяца, — ничего не поменялось. Многие рассуждают: за восемь лет перешили, перепрограммировали... Какие восемь лет? Минимум 30 лет после развала Союза", — поделился Турчак.

Он также отметил, что на самом деле "это просто неоконченная война и наш президент, наши вооружённые силы сейчас эту войну заканчивают".