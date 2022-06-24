ВС РФ блокировали группировку ВСУ из 2000 человек в горском котле

В районе населённых пунктов Горское и Золотое российские военные полностью блокировали группировку украинских войск, в которой насчитывается около двух тысяч человек. Окружено четыре батальона, бригадная артиллерийская группа 57-й мотопехотной бригады, а также формирование нацистов "Правого сектора"* и отряд иностранных наёмников, сообщили на брифинге в Минобороны РФ.

"В очередном, теперь уже горском котле, окружено четыре батальона: 3-й механизированный батальон 24-й механизированной бригады, 15-й горно-штурмовой батальон 128-й горно-штурмовой бригады, 42-й мотопехотный батальон 57-й мотопехотной бригады, 70-й батальон 101-й бригады территориальной обороны", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего в горском котле заблокировано до двух тысяч человек: порядка 1800 военных, 120 нацистов "Правого сектора", до 80 иностранных наёмников, а также свыше 40 единиц боевых бронированных машин и около 80 орудий миномётов. За последние сутки в этом районе добровольно сложил оружие 41 военнослужащий.

Указывается, что в ходе наступательных действий российские военные за пять дней освободили ряд населённых пунктов на Луганском направлении. В частности, Лоскутовка, Подлесное, Мирная Долина, Щебкарьер, Врубовка, Нырково, Николаевка, Новоивановка, Устиновка и Рай-Александровка, сообщили на брифинге в Минобороны РФ.

Ранее МО РФ сообщило о массовых случаях дезертирства в рядах ВСУ. По словам официального представителя ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, украинское командование пытается восполнить потери в Донбассе с помощью батальонов, сформированных из необученных мобилизованных граждан.