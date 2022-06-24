В Петербурге по инициативе ЕР ищут возможность гарантировать "визитную карточку" города — развод мостов 14781 14781 Фото © VK / CПб ГБУ "Мостотрест"

После обращения секретаря регионального отделения партии Сергея Боярского два профильных комитета петербургского правительства попросят губернатора согласовать разведение двух центральных мостов даже при отсутствии трафика судов — ради туристической отрасли.

Комитет по развитию туризма и Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга подготовили обращение к губернатору Александру Беглову о разводе мостов на Неве в интересах туристической отрасли. Об этом говорится в ответе на депутатский запрос, направленный в правительство города секретарём регионального отделения "Единой России" Сергеем Боярским. Документ подписал вице-губернатор Петербурга, член президиума регионального политсовета партии Борис Пиотровский, сообщает FlashNord.

Сергей Боярский направил обращение в правительство региона после встречи с туристической отраслью накануне открытия летнего сезона. Тогда на площадке Единого общественного пространства "СреДА!" состоялась дискуссия о том, как туристическому бизнесу работать в условиях санкционного давления и новых вызовов.

"Подготовлено обращение к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову о согласовании проведения разводок Дворцового и Троицкого мостов в интересах туристической отрасли при отсутствии заявок ФБУ "Администрация "Волго-Балт" на проход судов в разводные судопроходные пролёты мостов", — говорится в ответе вице-губернатора.

По словам секретаря реготделения, такое решение стало возможным благодаря прямому диалогу туристической отрасли с городом.

"Бизнес на нашей партийной площадке озвучил, казалось бы, незаметную, но значительную для них деталь. В случае отмены прохода судов наши самые красивые центральные мосты не разводят, что каждый раз является неожиданностью для гостей города и бизнеса, который в таком случае несёт убытки. Многие судоходные компании строят свои экскурсии вокруг развода именно этих мостов, ведь это исторический центр, уникальная по красоте картинка, визитная карточка Петербурга. Разводить Дворцовый и Троицкий мосты по согласованному графику вне зависимости от заявок судов — наше совместно выработанное предложение. Надеюсь, что город в скором времени примет окончательное решение в этом вопросе", — заявил Сергей Боярский.

Дискуссия о развитии сферы туризма в Петербурге состоялась в конце апреля на площадке общественного пространства "СреДА!". Депутаты, представители городского правительства, профильных комитетов, организаций и ассоциаций отрасли обсудили новые форматы культурного туризма, переориентацию рынка на внутренний туризм, проблемы развития инфраструктуры и межрегионального туристического взаимодействия.

Напомним, в Петербурге по инициативе "Единой России" открылась площадка для встреч, образования и работы "СреДА!". Все желающие могут поделиться своими идеями и предложениями по развитию города. Пространство уже стало местом для взаимодействия творческих и профессиональных сообществ, где проходят культурные события, выставки, лекции, арт-показы, встречи, камерные концерты и другие мероприятия. Здесь же горожане могут напрямую задать вопросы депутатам и представителям власти: работает общественная приёмная.

Авторы Алексей Берковиц