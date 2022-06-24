Суд арестовал квартиры блогерши Белоцерковской в Москве и Санкт-Петербурге

Басманный суд Москвы принял решение о наложении ареста на имущество блогера Вероники Белоцерковской, которая обвиняется в распространении ложной информации о действиях Вооружённых сил Российской Федерации. Об этом в беседе с ТАСС сообщила пресс-служба суда.

"Постановлением Басманного суда удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на имущество, принадлежащее Белоцерковской", — сказала пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова.