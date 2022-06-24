Суд арестовал квартиры блогерши Белоцерковской в Москве и Санкт-Петербурге
Басманный суд Москвы принял решение о наложении ареста на имущество блогера Вероники Белоцерковской, которая обвиняется в распространении ложной информации о действиях Вооружённых сил Российской Федерации. Об этом в беседе с ТАСС сообщила пресс-служба суда.
"Постановлением Басманного суда удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на имущество, принадлежащее Белоцерковской", — сказала пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова.
Она пояснила, что речь идёт о машино-месте и квартире в Москве, а также о жилых домах и земельном участке в Санкт-Петербурге.
Напомним, что Следственный комитет в середине марта возбудил против Белоцерковской дело о распространении фейков в отношении Российской армии. По данным следствия, в марте 2022 года блогер опубликовала в соцсетях несколько записей, подпадающих под эту статью. Позже МВД объявило Белоцерковскую в международный розыск. Ей грозит штраф от семисот тысяч до полутора миллионов рублей или, если ложные сообщения повлекли за собой тяжкие последствия, — от 10 до 15 лет заключения. Затем стало известно, что суд в Москве заочно арестовал блогера.
Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / belonika