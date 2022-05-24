Суд в Москве заочно арестовал блогера Белоцерковскую

"В отношении Белоцерковской судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента её задержания либо экстрадиции на территорию РФ", — цитирует "Интерфакс" сообщение суда.

Напомним, что Следственный комитет в середине марта возбудил против Белоцерковской дело о распространении фейков в отношении Российской армии. По данным следствия, в марте 2022 года блогер опубликовала в соцсетях несколько записей, подпадающих под эту статью. Позже МВД объявило Белоцерковскую в международный розыск. Ей грозит штраф от семисот тысяч до полутора миллионов рублей или — если ложные сообщения повлекли за собой тяжкие последствия — от 10 до 15 лет заключения.