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Опубликовано 24 мая 2022, 11:16
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Суд в Москве заочно арестовал блогера Белоцерковскую

Бизнесвумен обвиняют в распространении ложной информации о Вооружённых силах РФ.

Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера Веронику Белоцерковскую, автора популярных кулинарных книг, издателя журнала "Собака.ru" и блогера, известного под ником belonika, по делу о распространении фейков о Вооружённых силах РФ.

"В отношении Белоцерковской судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента её задержания либо экстрадиции на территорию РФ",  цитирует "Интерфакс" сообщение суда.

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Напомним, что Следственный комитет в середине марта возбудил против Белоцерковской дело о распространении фейков в отношении Российской армии. По данным следствия, в марте 2022 года блогер опубликовала в соцсетях несколько записей, подпадающих под эту статью. Позже МВД объявило Белоцерковскую в международный розыск. Ей грозит штраф от семисот тысяч до полутора миллионов рублей или — если ложные сообщения повлекли за собой тяжкие последствия — от 10 до 15 лет заключения.

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Александра Вишнякова
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