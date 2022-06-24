Кадыров: Освобождение Золотого и Горского войдёт в учебники как самая эффективная спецоперация

Освобождение населённых пунктов Золотое и Горское войдёт в учебники как самая эффективная спецоперация с точки зрения военной экономики. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, показав видео с огромным арсеналом трофейного оружия ВСУ.

Глава Чечни Рамзан Кадыров продемонстрировал захваченное союзными войсками оружие бежавших бойцов ВСУ. Видео © Telegram / Kadyrov_95

"Освобождение населённых пунктов Золотое и Горское войдёт в военные учебники как самая эффективная спецоперация в плане военной экономики", — заявил он и подчеркнул, что за каждый потраченный патрон союзные силы получили тонны трофейного вооружения иностранцев.

В арсенал входят "Джавелины", миномёты, гранаты и другое вооружение, которое поможет в дальнейшем продвижении, пояснил Кадыров. Сейчас бойцы спецполка полиции им. Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чеченской Республике "продолжают преследовать бандеровцев, пытающихся скрыться от возмездия", добавил он.

"Мы намерены идти до победного конца и ни разу не свернём с намеченной цели!" — подчеркнул глава Чечни.