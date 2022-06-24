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Опубликовано 24 июня 2022, 16:31
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Кадыров: Освобождение Золотого и Горского войдёт в учебники как самая эффективная спецоперация

Освобождение населённых пунктов Золотое и Горское войдёт в учебники как самая эффективная спецоперация с точки зрения военной экономики. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, показав видео с огромным арсеналом трофейного оружия ВСУ.

Глава Чечни Рамзан Кадыров продемонстрировал захваченное союзными войсками оружие бежавших бойцов ВСУ. Видео © Telegram / Kadyrov_95

"Освобождение населённых пунктов Золотое и Горское войдёт в военные учебники как самая эффективная спецоперация в плане военной экономики", — заявил он и подчеркнул, что за каждый потраченный патрон союзные силы получили тонны трофейного вооружения иностранцев.

В арсенал входят "Джавелины", миномёты, гранаты и другое вооружение, которое поможет в дальнейшем продвижении, пояснил Кадыров. Сейчас бойцы спецполка полиции им. Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чеченской Республике "продолжают преследовать бандеровцев, пытающихся скрыться от возмездия", добавил он.

"Мы намерены идти до победного конца и ни разу не свернём с намеченной цели!" — подчеркнул глава Чечни.

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Напомним, в пятницу Кадыров сообщил об освобождении Горского в ЛНР. При этом ранее сегодня политик уже сообщал об успехах в Золотом. Глава Чечни добавил, что выкуривать украинских военных и националистов помогает "грамотная работа с использованием беспилотников".

В ЛНР считают, что территория всей республики может быть освобождена уже в ближайшее время. На данный момент неподконтрольными остаются только Северодонецк (по некоторым данным, Киев отдал приказ украинским войскам покинуть город) и Лисичанск. По оценкам МВД ЛНР, на блокировку подразделений ВСУ, засевших в этих городах, потребуется не более недели.

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ТАСС / Елена Афонина

Ирина Фальке
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