Кадыров: Освобождение Золотого и Горского войдёт в учебники как самая эффективная спецоперация
Освобождение населённых пунктов Золотое и Горское войдёт в учебники как самая эффективная спецоперация с точки зрения военной экономики. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, показав видео с огромным арсеналом трофейного оружия ВСУ.
Глава Чечни Рамзан Кадыров продемонстрировал захваченное союзными войсками оружие бежавших бойцов ВСУ. Видео © Telegram / Kadyrov_95
"Освобождение населённых пунктов Золотое и Горское войдёт в военные учебники как самая эффективная спецоперация в плане военной экономики", — заявил он и подчеркнул, что за каждый потраченный патрон союзные силы получили тонны трофейного вооружения иностранцев.
В арсенал входят "Джавелины", миномёты, гранаты и другое вооружение, которое поможет в дальнейшем продвижении, пояснил Кадыров. Сейчас бойцы спецполка полиции им. Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чеченской Республике "продолжают преследовать бандеровцев, пытающихся скрыться от возмездия", добавил он.
"Мы намерены идти до победного конца и ни разу не свернём с намеченной цели!" — подчеркнул глава Чечни.
Напомним, в пятницу Кадыров сообщил об освобождении Горского в ЛНР. При этом ранее сегодня политик уже сообщал об успехах в Золотом. Глава Чечни добавил, что выкуривать украинских военных и националистов помогает "грамотная работа с использованием беспилотников".
В ЛНР считают, что территория всей республики может быть освобождена уже в ближайшее время. На данный момент неподконтрольными остаются только Северодонецк (по некоторым данным, Киев отдал приказ украинским войскам покинуть город) и Лисичанск. По оценкам МВД ЛНР, на блокировку подразделений ВСУ, засевших в этих городах, потребуется не более недели.
ТАСС / Елена Афонина