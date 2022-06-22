Во Франции отметили "выдыхающийся" интерес к новостям с Украины
Le Figaro: Общественный интерес к Украине "выдыхается"
Интерес международной общественности к событиям на Украине ослабевает по мере продолжения российской спецоперации. К такому выводу пришло в четверг французское издание Le Figaro. Слово "Украина" в поиске Google существенно рухнуло по сравнению с 24 февраля, выяснили журналисты, а по данным исследовательской компании News Whip, частота упоминаний этой темы в соцсетях упала с 18 миллионов до 345 тысяч.
Опрошенные изданием эксперты связывают снижение общественного интереса к Украине с затяжным характером конфликта. Другой причиной названы экономические издержки украинского кризиса. Инфляция во всех странах мира прогрессирует и ощущается с каждым днём всё больше и больше, в стороне не остались даже США. Вашингтон уже выделил Киеву 40 миллиардов долларов — и американцы едва ли захотят продолжать эту поддержку, отмечают собеседники французской газеты.
Ранее глава МВД Латвии заявил об усталости граждан от украинских беженцев. По словам Кристапса Эклонса, латыши надеялись на скорое разрешение конфликта и, соответственно, возвращение гостей на родину, но их пребывание в стране слишком затянулось.