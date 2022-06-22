Во Франции отметили "выдыхающийся" интерес к новостям с Украины

Интерес международной общественности к событиям на Украине ослабевает по мере продолжения российской спецоперации. К такому выводу пришло в четверг французское издание Le Figaro. Слово "Украина" в поиске Google существенно рухнуло по сравнению с 24 февраля, выяснили журналисты, а по данным исследовательской компании News Whip, частота упоминаний этой темы в соцсетях упала с 18 миллионов до 345 тысяч.



Опрошенные изданием эксперты связывают снижение общественного интереса к Украине с затяжным характером конфликта. Другой причиной названы экономические издержки украинского кризиса. Инфляция во всех странах мира прогрессирует и ощущается с каждым днём всё больше и больше, в стороне не остались даже США. Вашингтон уже выделил Киеву 40 миллиардов долларов — и американцы едва ли захотят продолжать эту поддержку, отмечают собеседники французской газеты.