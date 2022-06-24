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Опубликовано 24 июня 2022, 17:47

Блинкен: США готовы поддержать дипломатическое решение конфликта на Украине

Соединённые Штаты Америки готовы поддержать дипломатическое решение конфликта на Украине. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Германии.

"Мы готовы поддержать любое возможное дипломатическое решение [конфликта на Украине], однако считаем, что Россия не продемонстрировала какого-либо интереса к этому", — сказал он.

По словам Блинкена, США продолжат обсуждать с союзниками стратегию дипломатического урегулирования конфликта на Украине, при этом Вашингтон будет усиливать обороноспособность армии Незалежной и тем самым укреплять позиции Киева в переговорах с Москвой.

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Ранее Лайф писал, что на Украину из США отправится новый транш военной помощи на 450 млн долларов. Вашингтон с начала президентского срока Джо Байдена выделил Киеву на оборонные цели около 6,8 миллиарда долларов.

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Getty Images / Sean Gallup

Никита Осипов
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