Блинкен: США готовы поддержать дипломатическое решение конфликта на Украине

Соединённые Штаты Америки готовы поддержать дипломатическое решение конфликта на Украине. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Германии.

"Мы готовы поддержать любое возможное дипломатическое решение [конфликта на Украине], однако считаем, что Россия не продемонстрировала какого-либо интереса к этому", — сказал он.

По словам Блинкена, США продолжат обсуждать с союзниками стратегию дипломатического урегулирования конфликта на Украине, при этом Вашингтон будет усиливать обороноспособность армии Незалежной и тем самым укреплять позиции Киева в переговорах с Москвой.