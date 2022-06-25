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Опубликовано 25 июня 2022, 09:15

ВС РФ уничтожили два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

В Минобороны сообщили об уничтожении двух украинских складов боеприпасов в ЛНР

Российские военные уничтожили два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, принадлежащих ВСУ, в районе Волчеяровки Луганской Народной Республики. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены живая сила и военная техника в 284 районах, два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районе Волчеяровки ЛНР, а также артиллерийские и миномётные подразделения в 43 районах", — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что российские войска прорвали оборону ВСУ и блокировали Лисичанск с юга. При этом за пять дней бойцы "Центра" освободили 11 населённых пунктов, из них наиболее крупные — Лоскутовка, Мирная Долина, Устиновка.

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VK / Минобороны России

Евгения Колесникова
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