ВС РФ уничтожили два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

Российские военные уничтожили два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, принадлежащих ВСУ, в районе Волчеяровки Луганской Народной Республики. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены живая сила и военная техника в 284 районах, два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районе Волчеяровки ЛНР, а также артиллерийские и миномётные подразделения в 43 районах", — говорится в сообщении.