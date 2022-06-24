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Опубликовано 24 июня 2022, 18:22
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Российские войска прорвали оборону ВСУ и блокировали Лисичанск с юга

В Минобороны РФ сообщили о блокировке Лисичанска с юга после прорыва обороны ВСУ

Соединения и воинские части группировки войск "Центр" ВС РФ прорвали оборону ВСУ и блокировали город Лисичанск (ЛНР) с юга. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Соединения и воинские части группировки войск "Центр" под командованием генерал-полковника Лапина, прорвав хорошо подготовленную оборону украинских войск, разгромили противостоящего противника и, развивая наступление, блокировали город Лисичанск с юга", — сказал он в ходе брифинга.

По словам генерал-лейтенанта, за пять дней бойцы "Центра" освободили 11 населённых пунктов, из них наиболее крупные — Лоскутовка, Мирная Долина, Устиновка.

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А ранее Конашенков сообщил, что ВС РФ и ЛНР полностью разгромили украинскую группировку в Горском котле под Лисичанском. В результате были освобождены населённые пункты Горское и Золотое.

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VK / Минобороны России

Наталья Исакова
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