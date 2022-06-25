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Опубликовано 25 июня 2022, 09:10
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ВКС РФ уничтожили до 80 польских наёмников на заводе "Мегатекс" в Константиновке

Минобороны: ВКС РФ уничтожили до 80 польских наёмников на заводе "Мегатекс" в ДНР

В результате удара по корпусам цинкового завода "Мегатекс" в Донецкой Народной Республике российские военнослужащие уничтожили до 80 польских наёмников. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Предприятие располагалось в населённом пункте Константиновка, уточнил он в ходе брифинга. Также было уничтожено 20 боевых бронированных машин и восемь установок реактивных систем залпового огня "Град".

Кроме того, в районе Николаева за сутки уничтожены более 300 украинских военнослужащих и иностранных наёмников, а также 35 единиц тяжёлого вооружения.

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Ранее в Минобороны сообщили о блокировке Лисичанска с юга после прорыва обороны ВСУ. По словам Конашенкова, за пять дней бойцы "Центра" освободили 11 населённых пунктов, из них наиболее крупные — Лоскутовка, Мирная Долина, Устиновка.

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