ВКС РФ уничтожили до 80 польских наёмников на заводе "Мегатекс" в Константиновке
Минобороны: ВКС РФ уничтожили до 80 польских наёмников на заводе "Мегатекс" в ДНР
В результате удара по корпусам цинкового завода "Мегатекс" в Донецкой Народной Республике российские военнослужащие уничтожили до 80 польских наёмников. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Предприятие располагалось в населённом пункте Константиновка, уточнил он в ходе брифинга. Также было уничтожено 20 боевых бронированных машин и восемь установок реактивных систем залпового огня "Град".
Кроме того, в районе Николаева за сутки уничтожены более 300 украинских военнослужащих и иностранных наёмников, а также 35 единиц тяжёлого вооружения.
Ранее в Минобороны сообщили о блокировке Лисичанска с юга после прорыва обороны ВСУ. По словам Конашенкова, за пять дней бойцы "Центра" освободили 11 населённых пунктов, из них наиболее крупные — Лоскутовка, Мирная Долина, Устиновка.
VK / Минобороны России