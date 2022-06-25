Украинские военные организовали склад боеприпасов в подвале жилого дома в Горском

Украинские военнослужащие устроили склад боеприпасов в подвале многоэтажного жилого дома в городе Горское в ЛНР. Об этом сообщил представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко в беседе с РИА "Новости".

"Здесь всё усеяно миномётными минами, калибр 120 мм, 82 мм, боеприпасы различных систем, заряды ВОГ-17 к гранатомётам. И всё это в подвале жилого дома", — сказал он.

Филипоненко добавил, что в случае детонации одного из имеющихся там боеприпасов может развалиться дом. Причём здание находится в центре квартала.