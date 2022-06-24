В ЛНР заявили об уничтожении большей части офицеров ВСУ в котле Горское – Золотое

Большая часть офицеров группировки Вооружённых сил Украины в котле Горское – Золотое уничтожена. Об этом в беседе с ТАСС заявил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв.

"Большая часть офицерского состава была уничтожена. Как только их не стало, эти военнослужащие сдались в плен", — сказал собеседник агентства.