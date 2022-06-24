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Регион
Опубликовано 24 июня 2022, 18:39
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В ЛНР заявили об уничтожении большей части офицеров ВСУ в котле Горское – Золотое

Большая часть офицеров группировки Вооружённых сил Украины в котле Горское – Золотое уничтожена. Об этом в беседе с ТАСС заявил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв.

"Большая часть офицерского состава была уничтожена. Как только их не стало, эти военнослужащие сдались в плен", — сказал собеседник агентства.

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Ранее Лайф писал, что бойцы ВС РФ и ЛНР полностью разгромили украинскую группировку в Горском котле. Параллельно с этим, как сообщили в Минобороны РФ, части войск "Центр" под командованием генерал-полковника Лапина за пять дней освободили 11 населённых пунктов, из них наиболее крупные — Лоскутовка, Мирная Долина, Устиновка.

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Brendan Hoffman / Getty Images

Никита Осипов
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