Для того чтобы обвинить ВС России в разрушении могил и создании биологической опасности, ВСУ разместили установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) на территории чумного кладбища в Одессе. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он уточнил, что провокацию готовят специалисты 83-го центра информационно-психологических операций Вооружённых сил Украины.

По словам Мизинцева, в случае удара российских военных по указанному месту дислокации техники украинская сторона планирует распространить в СМИ ложную информацию о том, что якобы ВС РФ разрушают погребения и создают биологическую опасность. В действительности же в итоге реализации такой операции ВСУ могут пострадать сотни мирных жителей Одессы. И это, по мнению Мизинцева, в очередной раз показывает, насколько киевский режим безразличен к судьбам мирного населения и полностью пренебрегает положениями международного гуманитарного права. И всё это, подчёркивает генерал-полковник, с молчаливого согласия "цивилизованного" Запада, который закрывает глаза на многочисленные военные преступления украинской власти.